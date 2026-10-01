Desde el interior de Blanco y Negro se refirieron a esta posibilidad luego de la extraordinaria campaña del Tano Ortiz en Colo Colo.

En medio de todo el escándalo que envuelve a la Selección Chilena tras el enfrentamiento entre el entrenador Nicolás Córdova y el volante Marcelino Núñez, que terminó con la salida del futbolista, empiezan a aparecer nuevos nombres para asumir la dirección técnica de La Roja, entre ellos Fernando Ortiz de Colo Colo.

El técnico argentino está haciendo una gran temporada al mando de los albos, que los tiene como líderes indiscutidos de la Liga de Primera 2026 y a un paso de la semifinal en Copa Chile.

Respecto a esta posibilidad, esta jornada habló un director de Blanco y Negro con Radio ADN. Se trata de Nicolás Moncheberg, quien indicó que están al tanto que el nombre de Ortiz comenzará a ser cotizado.

“Los buenos técnicos empiezan a sonar en la Selección y empiezan a sonar en distintas posiciones. Lo importante es que él sigue teniendo la confianza del club, porque hoy en día qué duda cabe que es de los mejores técnicos que tiene la liga chilena y en Colo Colo lo ha demostrado, los jugadores también así lo manifiestan”, comentó.

Aunque también le consultaron que si lo van a seducir para que se quede de cara a la Copa Libertadores 2027, que según Monckeberg, cualquiera diría que sí.

“Para cualquier persona, pero lo importante es no empezar a asumir títulos ni logros antes de tiempo, seguir trabajando. Hoy día sin duda que es un buen momento para el equipo, un buen momento para Colo Colo y hay que cristalizar esto con resultados y las copas, eso es lo más importante”, indicó.

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Nicolás Monckeberg, director de Blanco y Negro. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Aton Chile)

Respecto a las renovaciones de contrato en Colo Colo, donde también está pendiente del propio Tano Ortiz, el exministro del trabajo y previsión social señaló que mantienen su postura de revisar todo aquello tras el cierre de la temporada.

“Lo que se dice en público es lo mismo que se hace en privado y el presidente ha dicho que una vez que termine el campeonarto se empiezan a analizar todo lo que son las contrataciones y las renovaciones. No hay ninguna diferencia en lo que se dice y lo que se hace. Cuando llegue el momento determinado se van a tomar todas esas decisiones, no antes ni después”, concluyó.