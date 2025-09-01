El Superclásico 198 no solo estuvo marcado por el gol de Vicente Pizarro y la victoria de Colo Colo por 1-0 ante Universidad de Chile; también dejó detalles fuera de cámara que captaron la atención de los hinchas más atentos.

Los clásicos chilenos, más allá del resultado, siempre están cargados de gestos, reacciones y tensiones que muchas veces no se ven en la transmisión oficial, pero que generan comentarios y polémica en redes sociales.

Javier Correa y sus gestos que encendieron a la U en el Superclásico

Mientras el plantel del Cacique celebraba su triunfo en el Estadio Monumental y los de la U intentaban procesar la derrota, algunos movimientos y actitudes de los jugadores albos llamaron la atención, entre ellos los de Javier Correa.

Tras el pitazo final, el delantero argentino sobresalió por gestos que varios consideraron como provocaciones hacia el rival, mientras que los hinchas del cuadro Popular se lo celebraron con todo.

Javier Correa y su gesto contra el Romántico Viajero | FOTO: Instagram @daniela.qrz

Este tipo de acciones, aunque pequeñas, reflejan la intensidad y competitividad que caracteriza a los clásicos entre Colo Colo y la U.