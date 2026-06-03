Lucas Cepeda no se olvida de Colo Colo y emociona a los hinchas con una sincera confesión

El delantero nacional, Lucas Cepeda habla de lo que es el presente de Colo Colo y Santiago Wanderers.

El delantero nacional, Lucas Cepeda vive hoy en día su primer gran desafío en el extranjero con el Elche de España tras lo que fue su salida de Colo Colo debido al enorme rendimiento que mostró en el ‘Cacique’.

Hoy en día, Cepeda se encuentra con la Selección Chilena preparando lo que es la Fecha FIFA y en esta jornada, el atacante de ‘La Roja’ conversó con la prensa, en la que dejó en claro que aún tiene en la mente a Colo Colo y Santiago Wanderers.

“Siempre intento ver a Colo Colo y Wanderers, que son los equipos donde me siento querido en el fútbol chileno y son los que llevo en el corazón”, parte señalando Cepeda.

Siguiendo en aquello, el jugador del Elche de España mencionó que cuando puede, sigue los partidos de Colo Colo y Santiago Wanderers, en la que espera por sus buenos resultados.

Cepeda feliz por Colo Colo | Foto: Photosport



“Los veo casi siempre que puedo, a veces me quedaba un ratito despierto para ver un tiempo aunque sea, siempre los sigo”, declara.

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Finalmente, Cepeda mostró toda su felicidad por lo que es el presente de Colo Colo y Santiago Wanderers, en donde los ‘Albos’ lideran con holgura el torneo nacional y los ‘Caturros’ están peleando por la parte alta.



“Ambos están ahí (punteros), así que felices por ellos y desearle siempre los mejor”, cerró.

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