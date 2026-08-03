¿Se suspende el partido de U. de Chile? Esto dice Unión San Felipe: “En estos momentos…”

Debido a los imperfectos eléctricos que presentó el estadio en el que se disputaría el duelo por Copa Chile, el club local reaccionó.

Universidad de Chile tiene en suspenso su próximo partido. Por calendario, al cuadro azul le corresponde visitar a Unión San Felipe por la última fecha de la fase de grupos de Copa Chile, pero hay un problema.

¿Qué pasó? El Estadio Lucio Fariña de Quillota presenta imperfectos en su red eléctrica y aún no cuenta con la restauración de sus servicios. Ante ello, el elenco local emitió un comunicado oficial.

En primera instancia, se ratificó que el reducto mencionado no será sede del enfrentamiento, pactado para este miércoles 5 de agosto desde las 18:00 horas. Hay incertidumbre en el ambiente.

“En estos momentos el Club busca con la autoridad pertinente, la definición de un nuevo recinto para el mismo día y hora programado, razón por la cual la venta de entradas se encuentra temporalmente suspendida”, dicta la misiva.

“Lamentamos los inconvenientes que esta situación produce, la que es por completo ajena a nuestra voluntad y garantizamos a quienes compraron sus entradas el debido respeto a sus derechos y localidad comprada“, agrega.

Universidad de Chile tiene en duda su partido vs. Unión San Felipe. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad de Chile espera a Unión San Felipe

Cabe consignar que pese a los rumores sobre el eventual traslado del compromiso al Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, ello no está confirmado por la ANFP.

La organización del certamen no ha modificado la programación inicial. Es por ello que Unión San Felipe tendrá que destapar la definición concertada durante las próximas horas.