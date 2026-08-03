El equipo paraguayo está dispuesto a jugar un partido amistoso con el Cacique para sacarle provecho a sus contrataciones bombásticas.

El arquero Vozinha ya se transformó en refuerzo de Colo Colo tras firmar su contrato este lunes en el Estadio Monumental, siendo el gran batacazo en el mercado de fichajes de invierno en Sudamérica.

El futbolista de 40 años viene de ser la revelación en el Mundial 2026, como capitán y figura de la Selección de Cabo Verde, donde sus actuaciones lo llevaron a convertirse en el portero con más seguidores del mundo, con casi 30 millones en Instagram.

Pero el Cacique no es el único equipo que sacó provecho de una figura de la última Copa del Mundo, pues Olimpia de Paraguay fichó a otro jugador que tuvo una explosión en redes sociales: el neozelandés Tim Payne.

El lateral derecho pasó de ser el jugador con menos seguidores del Mundial a tener más de cinco millones en Instagram, luego de una campaña que le dedicó un streamer argentino.

Si bien estos dos personajes no se pudieron enfrentar en la cita planetaria, podría darse la posibilidad que lo hagan en un partido amistoso, pues en el Decano paraguayo están dispuestos a medirse con el Cacique.

La propuesta de Olimpia

Así lo señaló esta jornada el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, en conversación con la Radio 780 AM. En la instancia, reconoció que han tenido varios acercamientos con el cuadro popular estos últimos años.

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“Con Colo Colo hablamos mucho nosotros, a mí me tocó desde que soy tesorero hablar varias veces con ellos. Le habíamos prestado a Guillermo Paiva y después tuvimos varios idas y vueltas”, recordó el timonel.

En esa línea, reveló que estuvieron muy cerca de agendar un compromiso pero antes que se dieran estos fichajes, para rememorar la final de la Copa Libertadores de 1991.

“Había una intención de hacer un amistoso por los 35 años de la Libertadores, reprisar un poco de ese partido, que para ellos es un buen recuerdo, para nosotros no”, afirmó Nogués.

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Finalmente, dejó la puerta abierta para que Tim Payne y Vozinha se puedan enfrentar en un esperado duelo para los fanáticos.

“Así que puede ser, se podría dar, no sería en absoluto descabellado ni lejano. Es una posibilidad”, indicó.

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En síntesis