Colo Colo viene de ganar un luchado partido ante Ñublense en Chillán, un triunfo que trajo alivio en el plantel albo, pero no disipó del todo las dudas sobre el funcionamiento del conjunto Popular.

Bajo la dirección de Fernando Ortiz, el “Cacique” ha mostrado altibajos en su rendimiento, especialmente en la generación de juego ofensivo.

Uno de los nombres que más debate ha generado es el de Claudio Aquino, uno de los refuerzos estelares. El argentino llegó para ser el cerebro futbolístico del equipo, pero su rendimiento ha estado condicionado por la posición que ocupa en el esquema albo: Ortiz lo ha utilizado principalmente cargado hacia la izquierda, donde no ha podido mostrar su mejor versión.

Aquino no se ha sentido del todo cómodo en los últimos partidos | FOTO: Andres Pina/Photosport

El consejo de De Tezanos a Ortiz por Aquino

En ese contexto, el periodista Manuel de Tezanos analizó la situación en Balong y no dudó en apuntar al planteamiento del “Tano” Ortiz, sugiriendo una modificación táctica que podría potenciar al volante creativo.

“Me llama poderosamente la atención que Fernando Ortiz no ponga en el centro del campo a Aquino, lo veo muy incómodo por la izquierda. Yo creo que un partido con Aquino de 10 sobre todo de local sería interesante de ver”, dijo el reconocido comunicador.

“Están muy abiertos los jugadores que marcan diferencia: Cepeda muy abierto por la derecha y Aquino muy por la izquierda”, agregó.

Las palabras del periodista reflejan una sensación compartida por varios hinchas: Aquino necesita libertad y protagonismo, y su mejor versión podría aparecer cuando se mueva como enganche, detrás del delantero.

