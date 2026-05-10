Manuel de Tezanos elige a la verdadera figura en nuevo triunfo de Colo Colo: “Fue el mejor”

El destacado periodista nacional se la juega por la verdadera figura en el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Concepción.

Colo Colo hizo un partido redondo el día de ayer ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga, donde derrotaron al cuadro sureño con goles de Maximiliano Romero, Leandro Hernández y Álvaro Madrid.

Uno que no anotó, pero nuevamente hizo un buen partido fue Javier Correa, delantero de los albos que se mostró activo, participativo y estuvo presente en los tres goles que dejan al Cacique en lo más alto del Grupo A.

Para De Tezanos, la figura fue Javier Correa. | Foto: Photosport

Así también lo cree Manuel de Tezanos, periodista nacional quien en la transmisión oficial del partido en TNT Sports destacó al trasandino: “Fue el mejor del partido en los 90 minutos. Está en los 3 goles; pivotea en uno, en el segundo hace un buen movimiento y en el tercero provoca el despeje”, dijo.

De Tezanos hace hincapié en las oportunidades que tuvo para anotar Javier Correa, pero que lamentablemente para él no terminaron en gol: “Tuvo mala suerte, un tiro en el palo, genero ocasiones”, sostuvo.

Lo cierto es que Javier Correa está en una racha positiva con los albos, donde ha marcado en los últimos partidos y ayer nuevamente fue figura. Ahora, el delantero se prepara para enfrentar a Coquimbo Unido el próximo miércoles con la intención de devolverse a Santiago con los tres puntos en el bolsillo.

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En síntesis

Colo Colo venció a Deportes Concepción con goles de Romero, Hernández y Álvaro Madrid.

Javier Correa fue elegido el mejor del partido por el periodista Manuel de Tezanos.

Javier Correa participó en los tres goles antes de enfrentar el miércoles a Coquimbo Unido.