Manuel de Tezanos pierde la paciencia con jugador de la UC y le deja feroz crítica: “No hizo casi nada”

El periodista y conductor de programas deportivos hizo eco del mal partido de un jugador de la UC ante Ñublense por la Copa de la Liga.

Universidad Católica hizo un partido para el olvido el día de ayer ante Ñublense y se lo empataron en el último suspiro, resultado que deja a los Cruzados colgando de un hilo en la flamante Copa de la Liga.

El equipo dirigido por Daniel Garnero no supo liquidar el encuentro y Ñublense nunca renunció a encontrar la igualdad. En los últimos 10 minutos el cuadro sureño empujó y logró el premio que deja a la UC al borde del abismo.

Manuel de Tezanos, periodista y conductor de Balong, analizó en su programa el día de ayer: “Yo me pregunto… se habla mucho del arbitraje, demasiado. Cuando no está el árbitro para justificar tu derrota o empate, ¿se harán cargo los jugadores y el entrenador?”.

Palavecino no convence en la UC. | Foto: Photosport

Tras cartón, le cae con dureza a Matías Palavecino: “Palavecino hoy día: el DT lo puso titular, con dos volantes detrás de él. Jugaste mal con Boca, te ponen de titular hoy y hasta que expulsan a Céspedes no toca la pelota, no hace casi nada y el partido no es que lo dominó Católica”, argumentó.

“Por un roce imperceptible se lleva las dos manos a la cara y para meter ese planchazo que metió rechaza para exagerar su golpe. Juró por su hijo que lo hizo sin querer, le vamos a creer. Después el equipo queda eliminado de la Copa de la Liga y en 2 de los 5 partidos lo echaron”, arremetió.

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Lo cierto es que Matías Palavecino se perderá el último partido de la UC ante Cobresal por la Copa de la Liga y, desde su llegada este año a San Carlos de Apoquindo, no ha podido cumplir con las expectativas que se tenía por su 2025 junto a Coquimbo Unido.

En síntesis

Universidad Católica empató ante Ñublense y quedó en riesgo de eliminación de Copa de la Liga.

Matías Palavecino fue expulsado por segunda vez en cinco partidos y se perderá ante Cobresal.

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