El periodista alabó al delantero de 18 años, que será desde el arranque en el duelo contra Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

Colo Colo tiene una nueva ilusión, venida directamente desde su cantera: Yastin Cuevas. A pesar de su inexperiencia en el profesionalismo, el atacante ha captado la atención por su nivel, lo que fue destacado por Manuel de Tezanos.

En los micrófonos de Balong Radio, el periodista aludió al presente del delantero de 18 años. Al momento de mencionarlo en la formación titular para enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, lo llenó de elogios.

Es que para el rostro de TV, el forjado en Macul debe tener mayor protagonismo y ser acompañado con mejores nombres en la ofensiva. Tiene condiciones de sobra.

“Me gustaría ver a Yastin Cuevas con más titulares. A mí me parece que es un jugador muy interesante, tiene mucha velocidad para recuperar la posición, se ofrece varias veces por jugada“, comenzó señalando.

Sobre dicha línea, el comunicador agregó: “Hace muchas diagonales y es mucho menos estático que (Maximiliano) Romero, me hubiese encantado verlo con (Javier) Correa juntos“.

Yastin Cuevas llama la atención de Manuel de Tezanos en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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La irrupción de Yastin Cuevas en Colo Colo

Durante esta temporada, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 10 compromisos. En dichos enfrentamientos, ha anotado un gol y ha logrado aportar con una asistencia.

Una opción para Fernando Ortiz, que ha tenido que rotar entre Javier Correa y Maximiliano Romero en búsqueda del arco rival. A punta de esfuerzo y sacrificio, Yastin Cuevas suma bonos en el Estadio Monumental.

En síntesis:

El delantero de 18 años Yastin Cuevas destaca como la nueva promesa de Colo Colo .

destaca como la nueva promesa de . El periodista Manuel de Tezanos elogió la velocidad y diagonales de Yastin Cuevas en Balong Radio.

elogió la velocidad y diagonales de en Balong Radio. El atacante registra un gol y una asistencia en sus 10 partidos disputados esta campaña.