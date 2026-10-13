Manuel de Tezanos extasiado con este jugador de la Universidad de Chile: “Se ve poco en Chile”

El periodista nacional, Manuel de Tezanos está maravillado con este jugador de la U. de Chile.

Universidad de Chile tuvo una actuación tremenda dentro de la Liga de Primera, en donde el equipo de Fernando Gago impuso sus términos en el Estadio El Teniente de Rancagua y goleó por 6-0 a Ñublense de Chillán, una goleada con la que golpea la mesa por el Chile 2.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ para comentar lo que ha sido el rendimiento que mostró el volante Agustín Arce, quien lo tiene maravillado con su nivel futbolístico.

“A mí Arce lo he dicho miles de veces, es un jugador que tiene una velocidad de juego que es bien única”, parte señalando de Tezanos.

En esa misma línea, el comunicador destacó que Arce tiene una pegada deliciosa y un pase que se ve muy poco en el fútbol chileno, una combinación que lo hace ser un jugador de nivel para nuestra liga.

Arce suma elogios en la U | Foto: Photosport

“Le pega fuerte a la pelota, sus pases son muy rápidos, tiene una velocidad de pelota que no es común en el fútbol, aparte de ser un jugador alto y hábil, una combinación que se ve poco en Chile”, remarcó.

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Finalmente, de Tezanos terminó destacando la gran habilidad que tiene Agustín Arce para sacar un remate fácil ya sea con cualquiera de sus dos piernas, algo que lo hace ser un jugador sumamente peligroso para sus viales.

“Arce además tiene la gracia de que le pega con las dos piernas, ha hecho goles de zurda y derecha, le das un espacio y es peligroso. Tiene varios goles para ser un mediocampista”, finalizó.