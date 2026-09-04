En Colo Colo empiezan a correr los días para asegurar los servicios de uno de los jugadores que ha sido una verdadera revelación este 2026.

En Colo Colo se sienten cada vez más cerca de la estrella número 35, la que pueden conseguir con anterioridad por la gran ventaja que han sacado en la Liga de Primera 2026, que por ahora es de 16 puntos a falta de nueve fechas.

En medio de este gran momento, los albos empiezan a definir el armado del plantel para la próxima temporada, pensando que volverán al ruedo de la Copa Libertadores.

Y una de las situaciones que deben resolver es la del volante Álvaro Madrid, que fue uno de los refuerzos para este año enviado a préstamo desde Everton de Viña del Mar, club dueño de su pase.

El jugador de 30 años ha sido una de las grandes revelaciones en el cuadro popular, ganándose la titularidad y siendo un bastión en mediocampo, sumado a que ha aportado con siete goles y cuatro asistencias.

Álvaro Madrid viene de convertir en el último Superclásico. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

El monto y la fecha límite de Colo Colo

Y si Colo Colo quiere quedarse con sus serivios deberá pagar 500 mil dólares, que es la opción de compra que fue establecida en un inicio, una cifra no menor.

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Pero lo que más apura a la dirigencia de Blanco y Negro es que hay una fecha límite para hacer efectiva esta opción.

Así lo dio a conocer este viernes el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, quien expuso que el tope es el 15 de diciembre, o sea, en poco más de tres meses.

En síntesis

500 mil dólares debe pagar Colo Colo por el pase de Álvaro Madrid .

debe pagar Colo Colo por el pase de . 15 de diciembre es la fecha límite fijada para ejercer la opción de compra.

es la fecha límite fijada para ejercer la opción de compra. 7 goles y 4 asistencias registra el jugador perteneciente a Everton de Viña.