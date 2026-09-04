Luego de Fiestas Patrias se vienen los octavos de final de la Copa Chile, pero la llave entre Colo Colo y Audax Italiano no tiene estadios confirmados.

Una inédita situación se está viviendo en la Copa Chile de cara a los octavos de final, donde la llave que enfrentará a Colo Colo y Audax Italiano, en partidos de ida y vuelta, no tiene estadios confirmados para ninguno de los dos encuentros.

Si bien el Cacique cuenta con su propio recinto deportivo como lo es el Estadio Monumental y los itálicos tienen un comodato en el Estadio Bicentenario de La Florida, NO podrán ser locales en estos reductos.

Esto se debe a que en las fechas que se jugarán estos partidos ambos coliseos tienen conciertos agendados, que es la semana post a Fiestas Patrias.

El partido de ida está programado para el martes 22 de septiembre a las 20:30 horas, pero en La Florida habrá todo un despliegue para montar el show del británico Robbie Williams del domingo 27.

Mientras que en Macul ocurre algo similar, pues la revancha fue programada para el viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas, cinco días después del concierto que darán en conjunto los bachateros Romeo Santos y Prince Royce.

En que desmonten el escenario y se pueda recuperar la cancha del Monumental, las labores superarán por lejos esos días de margen. Por ello, en el Cacique ya reservaron el Estadio Nacional.

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La llave entre Colo Colo y Audax Italiano se definiría en el Estadio Nacional. (Foto: Diego Martin/Photosport)

La programación de Colo Colo vs. Audax Italiano

Ida: Audax Italiano vs. Colo Colo – Martes 22 de septiembre, 20:30 horas (Probablemente en el Estadio Nacional)

Vuelta: Colo Colo vs. Audax Italiano – Viernes 25 de septiembre, 20:00 horas (Estadio por confirmar)

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En síntesis