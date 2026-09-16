Marcelo Barticciotto arremete contra Erick Pulgar por su ausencia en La Roja: “Renunciar por eso…”

Un importante debate se ha generado en las últimas horas en el mundo de la Selección Chilena y todo esto por la situación que involucra al volante Erick Pulgar, quien decidió marginarse de una nueva convocatoria del equipo de Nicolás Córdova y en la que dio su parecer al respecto esta decisión.

Ante esto, el ex futbolista y DT, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa para hablar sobre la automarginación de Erick Pulgar del equipo de todos, en la que parece no estar muy de acuerdo con su decisión, pero la respeta.

“Yo respeto su decisión, porque son decisiones personales que me parecen que pueden gustar o no, pero uno lo tiene que respetar”, parte señalando Barticciotto.

En esa línea, el ‘Barti’ encuentra algo inentendible de que su decisión de no estar en la Selección Chilena pase por las críticas, siendo que esto es algo muy habitual dentro de la profesión, en la que hay opiniones y juicios de distintas categorías.

Pulgar y su polémica decisión en La Roja | Foto: Photosport

“El tema es que sí Pulgar está enojado con el periodismo, hay críticas que son mala leche, como siempre, hay otras críticas que son constructivas y otras reales, eso ha sido siempre así”, declaró.

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Concluyendo, Barticciotto no recuerda que en Chile se le haya criticado a Erick Pulgar y es más, indica que el jugador del Flamengo se ha llenado de elogios en su país y que las críticas le caen cuando no rinde de buena forma en ‘La Roja’, tal como a todos sus compañeros, por lo que esto no lo ve como un buen fundamento para marginarse.

“Ahora a Pulgar se le ha elogiado más que criticado acá en Chile, se lo ha elogiado más que criticado, derrepente jugó un partido mal en la selección y se le critica como a todo el mundo, todo el mundo que juega mal en la selección, se lo ha criticado, no es nuevo eso, pero renunciar por eso me parece…”, cerró.