En Colo Colo han dado inicio a una nueva era bajo la administración de Blanco y Negro, luego de la reelección de Aníbal Mosa como presidente de la sociedad anónima, quien ahora concentrará el poder ante la retirada del bloque Vial-Ruiz Tagle.

Esta movida ha generado opiniones divididas entre los hinchas albos y los históricos del cuadro popular, pues algunos creen que es peligroso el nuevo modelo que se instala en la institución, que podría durar los últimos nueve años del contrato de concesión.

Una de estas voces es Marcelo Ramírez, considerado un histórico del Cacique, pues marcó una época en el arco de Colo Colo, siendo campeón de la Copa Libertadores 1991, Recopa Sudamericana y Copa Interamericana.

El también mundialista en Francia 1998 conversó con BOLAVIP al respecto, donde se mostró crítico con la gestión de Mosa, pero destacó la llegada de su excompañero Jaime Pizarro al directorio de ByN, pues confía que en estos nombres pueda haber mesura.

“Estando gente como Jaime Pizarro, Daniel Morón, a mí me dan tranquilidad. Esto de que Aníbal Mosa quede como único mandamás de este equipo, porque dueño no es el dueño, Colo Colo es mucho más grande para que una persona sea el dueño. A mí hasta el día de hoy Mosa me ha demostrado que su liderazgo ha sido errático. No ha sido bueno, yo no estoy conforme con el liderazgo y cómo ha conducido el club bajo su presidencia”, comenzó diciendo.

“Espero que ahora revierta eso, pueda tener un buen liderazgo, pueda hacer cosas importantes con el club. En eso creo que lo pueden ayudar mucho tanto Morón, como Pizarro, como el ‘Chano’ (Lizardo) Garrido, como (Raúl) Ormeño que está también en el club. Toda la gente que ha estado en los momentos históricos del club, yo creo que pueden ser un gran aporte”, indicó sobre los históricos que trabajan en el club.

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El giro político en Colo Colo y la U

También, el Rambo Ramírez se refirió al giro político que están teniendo los directorios de los clubes más populares del país, como lo son Colo Colo y Universidad de Chile. En los albos han llegado Jaime Pizarro y Nicolás Monckeberg, ambos exministros de estado en diferentes gobiernos. Mientras que en los azules asumió la presidencia la también exministra Cecilia Pérez, acompañada de José Miguel Insulza y Francisco Aylwin, todos de distintas corrientes.

“Es indudable que ser presidente de la U o pertenecer a un directorio de la U, que el presidente de Colo Colo, pertenecer a alguien, es de mucho poder. Por algo han estado presidentes de la República y mucha gente ha pasado por acá, gente que ha dicho que va a pasar solo de paso y después no pueden salir porque el poder, todo lo que significa estar en Colo Colo o estar en la U o estar en estos cargos importantes, genera muchas cosas”, analizó el exfutbolista.

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Pese a los resquemores que puedan generar estas figuras, el actual comentarista de TNT Sports quiere creer que vienen a ser un aporte para el fútbol.

“Yo creo que hay de todo, yo creo que hemos tenido buenas experiencias y malas experiencias, gente que solamente ha utilizado estos clubes como para escalar en el tema político y otra gente que realmente ha sido aporte. Espero que de toda esta gente que se está sumando, aporte, que realmente le tenga cariño al fútbol y que no sea solo una escalerita más o un peldaño más para sus pretensiones políticas”, completó el otrora seleccionado nacional.

En síntesis

Aníbal Mosa asume la presidencia de Blanco y Negro tras su reciente reelección.

asume la presidencia de Blanco y Negro tras su reciente reelección. Marcelo Ramírez critica la gestión de Mosa calificando su liderazgo previo como errático.

critica la gestión de Mosa calificando su liderazgo previo como errático. Jaime Pizarro y Nicolás Monckeberg, exministros de Estado, integran el nuevo directorio albo.