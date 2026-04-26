Colo Colo consiguió tres puntos de oro en su visita a Universidad de Concepción, en la que logró en los descuentos imponerse por 2-1 en el Estadio Ester Roa, sumando tres puntos claves en la lucha por el título en la Liga de Primera.

Tras lo que fue este duelo, el ex portero del ‘Popular’ Marcelo Ramírez ocupó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para analizar el triunfo de Colo Colo, en el que a pesar de sumar los tres puntos, no quedó para nada conforme con el rendimiento del equipo.

“Sigue sin convencer para mí, tienes jugadores para jugar mejor, en el banco tienes a Correa, tienes a Aquino, tienes jugadores para jugar mejor y nuestro deber es exigir que el equipo rinda”, comienza señalando Ramírez.

Agregando a esto, el ‘Rambo’ encuentra inconcebible que en esta parte de la temporada en Colo Colo aún no se muestre una mejora futbolística, en la que a pesar de sumar buenos resultados, no convence en lo que muestra en el campo de juego.

Ramírez no está contento con Colo Colo | Foto: Photosport

“Estamos en el partido número 10 y el equipo sigue ganando, puntero y perfecto, pero sigue al debe en su juego, en su funcionamiento, no convence, genera muy poco en ataque”, declara.

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Concluyendo, Ramírez señala que a este Colo Colo le falta mucho para mostrar una mejor versión, ya que ve a un equipo bastante apático y que genera muy poco en ofensiva, por lo que le exige mucho más al equipo de Fernando Ortiz.

“En el primer tiempo los pases todos laterales o atrás, pero nadie que encare, nadie que profundice, eso es lo que uno extraña en este Colo Colo. Los tipos que van al frente a encarar, generar ruido o un foul, pero es un equipo muy tibio, muy al debe y mezquino. Sigue ganando, pero sigue poniendo en riesgo porque este partido lo pudo haber empatado”, cerró.

En Síntesis

Exigencia de mejor juego: Para Ramírez, es “inconcebible” que en la fecha 10 el equipo no muestre una mejora futbolística, insistiendo en que, con jugadores como Correa y Aquino , el plantel tiene calidad de sobra para jugar mucho mejor.

Para Ramírez, es “inconcebible” que en la fecha 10 el equipo no muestre una mejora futbolística, insistiendo en que, con jugadores como , el plantel tiene calidad de sobra para jugar mucho mejor. Falta de profundidad: Criticó la apatía del equipo en el primer tiempo, señalando que los pases fueron mayoritariamente laterales o hacia atrás, sin jugadores que se atrevieran a encarar o profundizar .

Criticó la apatía del equipo en el primer tiempo, señalando que los pases fueron mayoritariamente laterales o hacia atrás, sin jugadores que se atrevieran a . Equipo “tibio y mezquino”: Calificó el desempeño como arriesgado, advirtiendo que, por ser un equipo tan precavido en ataque, estuvo a punto de dejar escapar los puntos en un partido que perfectamente pudo terminar en empate.