Colo Colo suma una nueva preocupación en medio de la intensa seguidilla de partidos que enfrenta en esta recta de la temporada. El Cacique confirmó este martes la lesión de Maximiliano Romero, quien quedó fuera del viaje al norte para enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

El delantero argentino presentó molestias físicas tras el triunfo ante Deportes Concepción y durante la última práctica no logró completar los trabajos con normalidad. Debido a esto, Fernando Ortiz decidió marginarlo de la convocatoria para evitar mayores complicaciones.

Previo al embarque rumbo a la Región de Coquimbo, el técnico albo abordó la situación del atacante y explicó que no quisieron correr riesgos con su estado físico. “Max salió con dolencias el otro día contra Concepción y no pudo recuperarse en estos días que tuvimos de trabajo”, señaló el DT en conversación con la prensa.

Maxi Romero lo pasa mal en Colo Colo (Foto: Marco Vázquez/Photosport)

El estratega además fue claro respecto a su política con los futbolistas lesionados. “Si un jugador no está al 100, no va a viajar o no va a jugar”, sostuvo el Tano, quien deberá rearmar el ataque para el compromiso frente a los Piratas.

Eso sí, Ortiz intentó transmitir tranquilidad sobre la condición del ex Vélez Sarsfield y aseguró que no sería una lesión de gravedad. “Debería estar para el domingo. No, no es grave. Es simplemente que él no se siente al 100 y cuando no se siente al 100 siempre hay un compañero que lo pueda hacer al 100”, agregó.

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Horas más tarde, Colo Colo entregó el parte médico oficial del delantero y detalló que Maximiliano Romero sufrió un “leve edema de aductor izquierdo”, por lo que se le indicó tratamiento kinésico. De esta manera, el cuerpo técnico espera recuperarlo cuanto antes para los próximos desafíos del cuadro albo.