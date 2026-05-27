El lateral de La Roja se debate entre permanecer en Europa o regresar a Sudamérica para defender la camiseta de un gigante.

El nombre de Felipe Loyola comienza a sonar con fuerza en el próximo mercado de pases. Luego del descenso del Pisa a la Serie B italiana, en Argentina aseguran que Boca Juniors sigue atentamente la situación del volante chileno, quien este miércoles abordó por primera vez los rumores sobre un posible regreso al fútbol trasandino.

Eso sí, el seleccionado nacional evitó profundizar sobre su futuro y dejó en claro que, por ahora, su foco está completamente puesto en La Roja. “Hoy en día mi cabeza está totalmente acá en la selección. Mi objetivo es venir a aportar al grupo, hacerlo lo mejor posible en estos partidos”, declaró desde Juan Pinto Durán en la previa de los amistosos frente a Portugal y República Democrática del Congo.

De todas formas, el ex jugador de Huachipato tampoco cerró la puerta a una salida del fútbol italiano. “Luego estarán las vacaciones y se decidirá qué va a pasar con mi futuro”, comentó Loyola, dejando abierta la posibilidad de cambiar de club en las próximas semanas.

Felipe Loyola se enfoca en su presente junto a La Roja (Foto: Sipa/Photosport)

El mediocampista de 25 años ha despertado interés tras consolidarse en Europa y también por su constante presencia en la selección chilena. En ese contexto, el “Xeneize” aparece como uno de los clubes que lo tendría en carpeta para reforzar el mediocampo de cara al segundo semestre.

Además de hablar sobre su presente, Loyola también se refirió al estilo de juego que busca implementar Chile bajo el mando de Nicolás Córdova. “La tónica de nuestro juego es ser intenso en el mediocampo, tratar de tener la posesión del balón y jugar hacia adelante”, explicó.

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Finalmente, el volante mostró confianza en el nuevo proceso de la selección y destacó el compromiso del plantel. “No hay nada más lindo que ponerse La Roja y defenderla a muerte. Ese es el mensaje de este grupo”, cerró.

DATOS CLAVE

Boca Juniors sigue atentamente la situación del volante chileno Felipe Loyola para su mediocampo.

El mediocampista de 25 años y ex Huachipato juega actualmente en el Pisa italiano.

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