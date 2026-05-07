La sorpresiva decisión que tomarían en Colo Colo con Fernando Ortiz

En Colo Colo sorprenderían a todos y tomarían esta importante decisión con Fernando Ortiz.

Colo Colo vive un gran presente dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ hoy en día son líderes de la Liga de Primera y la Copa de la Liga, algo que sin duda tiene entusiasmados a todos los hinchas del ‘Popular’.

En este 2026, el conjunto que es comandado por Fernando Ortiz ha mostrado una importante solidez defensiva, la que lo ha hecho ser un equipo bastante bien compuesto y muy efectivo.

Debido a los buenos resultados que ha podido tener Colo Colo en esta temporada, desde la directiva del ‘Popular’ estarían pensando en tomar una importante decisión.

Esta tendría como gran involucrado al estratega Fernando Ortiz, por quien la dirigencia estaría pensando en extender su estadía por lo que han sido sus buenos resultados.

En Colo Colo están contentos con Ortiz | Foto: Photosport

Así lo dio a conocer el periodista Cristián Alvarado, en la que indicó que en Colo Colo estarían analizando la situación de extender el contrato de Fernando Ortiz hasta el 2027.

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Cabe recordar que Ortiz tiene contrato con el ‘Cacique’ hasta finales de esta temporada y con una revisión finalizando el primer semestre, en la que no habría problemas para su permanecia en el club.

Ahora en Colo Colo buscarán materializar lo que sería esta opción, en la que no ven con malos ojos la permanencia de Fernando Ortiz en la banca del ‘Popular’ para seguir con su proyecto.

En Síntesis

Colo Colo lidera actualmente la Liga de Primera y la Copa de la Liga en 2026.

lidera actualmente la y la en 2026. La directiva analiza extender el contrato del técnico Fernando Ortiz hasta el año 2027 .

hasta el año . El estratega Fernando Ortiz tiene contrato vigente con el club hasta finales de esta temporada.