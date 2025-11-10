El pasado sábado Colo Colo venció por 2-1 a Unión Española por la fecha 27 de la Liga de Primera, donde el Cacique se acercó a la clasificación a Copa Sudamericana.

Pero más allá de la victoria, el gran tema de la jornada fueron los dichos que se habían dado a conocer del capitán Esteban Pavez, quien en un podcast del Sifup había señalado que la mejor institución del país era Universidad Católica.

Esto no cayó nada bien en el Estadio Monumental, por lo que salieron a hablar sus compañeros y también el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Pero eso no es todo, pues el vicepresidente y director de ByN, Eduardo Loyola, también se refirió a esta situación.

“Me va a perdonar, pero cualquier comentario sobre esa materia la haré de forma interna, que es lo que corresponde. Yo no estoy de acuerdo con los directores que emiten juicios anticipados respecto del plantel”, declaró a Redgol.

Respecto a lo que dijo Mosa al respecto, señaló: “Habló y es la voz oficial de Colo Colo. Entregó su opinión, en lo personal cualquier comentario sobre el plantel o cuerpo técnico, las hago al interior del directorio. Es mi conducta de siempre”.

“Ahora mi cabeza está enfocada en que ganemos los partidos que nos restan, para clasificar a Sudamericana. Esa es la tarea del momento, hay un espacio de tiempo para prepararnos bien”, completó Loyola.

El abogado, también hizo una reflexión de lo que ha sido esta temporada 2025 para el club, destacando la campaña del equipo femenino y haciendo una comparación con River Plate de Argentina.

“A Colo Colo hay que medirlo de manera integral. Las mujeres están haciendo una gran campaña, la película es un éxito, la estatua de nuestro David Arellano está ahí y se está trabajando en la remodelación del estadio. El primer equipo sí ha tenido dificultades, pero mire a River Plate”, indicó el director del bloque Mosa.

