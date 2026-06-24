Desde Uruguay tocan la puerta por este jugador de Colo Colo: Fernando Ortiz pone atención

Desde Uruguay vienen en búsqueda de este jugador de Colo Colo en el mercado de pases.

Colo Colo ha vivido un 2026 espectacular dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ son los líderes con amplia distancia del torneo nacional y se encaminan de gran forma para poder gritar campeones a final de temporada.

En lo que es esta misión, el equipo que comanda Fernando Ortiz tiene todo el foco en lo que será este mercado de pases, en donde el estrarega espera poder reforzar su plantel para la segunda parte del año.

Pero en el ‘Albo’ no solo se habla de posibles arribos, ya que también la dirigencia se prepara para lo que puede ser la salida de otros jugadores, en donde en las últimas horas llegó el interés de un grande del continente por un jugador.

Desde Uruguay vienen en busca de Wiemberg

Wiemberg es opción en Peñarol | Foto: Photosport

Desde Uruguay se dio a conocer durante esta jornada del interés de Peñarol por el defensor de Colo Colo, Erick Wiemberg, quien estaría en la lista de posibles fichajes para el ‘Manya’.

Así lo informó en las últimas horas la cuenta de ‘X’ ‘FútbolAprimeraVista’, en la que indicaron que el defensor de 32 años es seguido de cerca por Peñarol en este mercado, quienes buscan un lateral izquierdo.

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“Otro de los laterales por izquierda que maneja Peñarol es el chileno Erick Wiemberg (32), actualmente jugador de Colo Colo“, informaron.

Se espera que las próximas semanas puedan ser importantes ante esta opción, ya que Peñarol buscaría abrochar la llegada de un nuevo lateral izquierdo, en la que el jugador de Colo Colo es uno de los candidatos a dicho puesto.

🚨 Otro de los laterales por izquierda que maneja #Peñarol es el chileno Erick Wiemberg (32), actualmente jugador de Colo Colo 🇨🇱 pic.twitter.com/oQnJoqDuRI — FútbolAprimeraVista (@Futbol_APV) June 24, 2026