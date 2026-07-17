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Dan a conocer los detalles del contrato de Colo Colo a Vozinha tras su gran Mundial: “Ofrecimiento por…”

El arquero de Cabo Verde aparece como una de las opciones del Cacique para reforzar su plantel y ahora se conocieron nuevos antecedentes de la propuesta que recibió.

Revelaron la duración del contrato que Colo Colo le habría ofrecido a Vozinha.
© Getty ImagesRevelaron la duración del contrato que Colo Colo le habría ofrecido a Vozinha.

Colo Colo continúa avanzando en la búsqueda de refuerzos para mantener el liderato de la Liga de Primera y uno de los nombres que tomó fuerza tras el Mundial 2026 es el de Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha.

La posibilidad de que el arquero de Cabo Verde llegue al Estadio Monumental comenzó a tomar fuerza durante la noche del jueves, cuando el periodista Germán García Grova de Bolavip, reveló que el cuadro albo había realizado un ofrecimiento por el experimentado guardameta.

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Ahora, nuevos antecedentes entregados por El Mercurio dieron a conocer detalles de la propuesta que Blanco y Negro habría puesto sobre la mesa para intentar convencer al portero, quien viene de ser una de las figuras del Mundial 2026.

Vozinha tiene ofertas sobre la mesa de distintas partes del mundo | FOTO: Lars Baron/Getty Images

Vozinha tiene ofertas sobre la mesa de distintas partes del mundo | FOTO: Lars Baron/Getty Images

Colo Colo mueve sus fichas por Vozinha

Según informó el citado medio, el ofrecimiento del Cacique sería por un año y medio de contrato, una fórmula que iría en línea con la búsqueda del arquero tras su destacada participación en la Copa del Mundo.

“El ofrecimiento sería por un año y medio, y cumpliría lo que buscaba Vozinha después del certamen planetario: fichar por un equipo que lo buscara por su aporte futbolístico y no por los millones de seguidores que cosechó en Instagram durante la Copa”, señalaron.

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Además, desde al interior de ByN detallaron al matutino que “está sin club, lo que lo hace más factible”.

Ahora, las próximas horas serán claves para conocer si el interés del Cacique finalmente se transforma en un acuerdo definitivo o si Vozinha decide irse a otro club.

En resumen

  • Colo Colo sigue avanzando en la búsqueda de Vozinha y ahora se conocieron nuevos detalles de la propuesta que habría realizado por el arquero de Cabo Verde.
  • Según reveló El Mercurio, el ofrecimiento sería por un año y medio, en una negociación que tomó fuerza tras la información entregada por Germán García Grova en Bolavip.
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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