Este jueves se realizaron dos homenajes para el histórico entrenador Mirko Jozic, quien fue campeón de la Copa Libertadores 1991 al mando de Colo Colo y volvió a nuestro país después de más de 20 años. El técnico croata asistió por la mañana al Estadio Monumental donde la Casa Alba fue bautizada con su nombre. […]

Este jueves se realizaron dos homenajes para el histórico entrenador Mirko Jozic, quien fue campeón de la Copa Libertadores 1991 al mando de Colo Colo y volvió a nuestro país después de más de 20 años.

El técnico croata asistió por la mañana al Estadio Monumental donde la Casa Alba fue bautizada con su nombre. Mientras que en la tarde recibió una distinción por el Senado y la Cámara de Diputados en el ex Congreso Nacional.

En esa instancia, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, hizo la petición para que le sea concedida la nacionalidad chilena por gracia al estratega de 86 años, lo que será impulsado por la diputada Marisela Santibáñez.

“Fraternamente, en nombre del Club Social y Deportivo Colo Colo, y el nombre de Marisela como impulsora de la bancada David Arellano, pedirle que puedan tener el gesto de impulsar en que, el Congreso Nacional, gestione la nacionalidad por gracia para Mirko Jozic”, propuso el timonel de la corporación.

Mirko Jozic junto a la diputada Marisela Santibáñez recibiendo sus distinciones en el ex Congreso Nacional. (Foto: CSD Colo Colo)

En el Salón de Honor del ex Congreso, Jozic estuvo acompañado por su familia y recibió los aplausos de los parlamentarios que se declaran hinchas del Cacique, así como reconocidas figuras que fueron invitadas y son fanáticos del cuadro popular.

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También dijeron presente algunos de los históricos del plantel del ’91, quienes han seguido sus pasos en esta visita a Chile.

Los homenajes para Mirko Jozic no acaban en esta jornada, pues el domingo se espera una gran ovación en el Estadio Monumental, en el partido de Colo Colo contra Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

Mirko Jozic fue homenajeado este jueves y la Casa Alba recibió su nombre.

fue homenajeado este jueves y la recibió su nombre. Nacionalidad por gracia fue solicitada para el técnico de 86 años en el Congreso.

fue solicitada para el técnico de en el Congreso. Estadio Monumental vivirá un nuevo homenaje este domingo ante Deportes Concepción.