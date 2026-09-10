Este jueves se llevó a cabo uno de los homenajes más esperados para el entrenasor croata, que marcó la mejor época de Colo Colo.

En Colo Colo siguen disfrutando de la visita del histórico entrenador Mirko Jozic a nuestro país, quien volvió a Chile después de más de 20 años, para recibir una serie de homenajes por la huella que dejó en el Cacique y el fútbol chileno.

Quien lideró la obtención de la Copa Libertadores 1991, se reencontró este jueves con el Estadio Monumental, lugar en que fue renombrada la Casa Alba en su honor, que es el hogar de los cadetes del cuadro popular.

En la instancia lo acompañó su familia, que viajó junto a él desde Croacia, ceremonia que fue encabezada por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el timonel del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares.

Lo más esperado del evento fue la develación de la nueva placa que está en la entrada de las instalaciones, que ahora pasa a llamarse ‘Casa Alba Mirko Jozic’.

Al nombre lo acompaña un mensaje que servirá de inspiración para los juveniles: “En homenaje a quien lideró la gloria eterna de nuestro club e iluminará el futuro de las nuevas generaciones de caciques”.

Cabe recordar que Jozic fue campeón del mundo dirigiendo a la Selección Sub 20 de Yugoslavia en 1987, torneo que se disputó en Chile. Un año más tarde volvió al país para asumir la dirección de las divisiones inferiores de Colo Colo.

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Placa del renombramiento de la Casa Alba. (Foto: Captura)

Una estatua para Mirko Jozic

En la instancia, Mosa también le regaló una estatuilla, prometiendo una estatua que se ubicará en la entrada principal del Estadio Monumental junto a la de los ídolos David Arellano, Francisco ‘Chamaco’ Valdés y Carlos Caszely.

Respecto a aquello, el técnico croata reaccionó con estas palabras: “Gracias por todo, pero quiero solo dos palabras, esta estatua parece un poquito más fría, el verdadero Mirko está a acá. Pero me va a recordar para siempre”.

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Además, le fue entregada una camiseta con el dorsal número ’91’ y con el apellido Jozic en la espalda.

Los homenajes para Mirko Jozic continúan esta tarde, pues a las 16:00 horas el Senado y la Cámara de Diputados le entregarán una distinción en el Ex Congreso Nacional.