El histórico entrenador que fue campeón de la Copa Libertadores 1991 se reunió con el actual director técnico del primer equipo de Colo Colo.

Este jueves se vivió el reencuentro del histórico entrenador Mirko Jozic con el Estadio Monumental, donde llegó por la mañana para recibir un merecido homenaje de Colo Colo, siendo renombrada la Casa Alba en su honor.

En la instancia, el técnico croata pudo conocer al actual plantel del Cacique, compartió con los trabajadores del club y también se reunió con el director técnico del primer equipo, Fernando Ortiz.

El encuentro entre ambos fue grabado por las cámaras del Club Social y Deportivo Colo Colo, donde se pudo apreciar el cercano diálogo que tuvieron en los pasillos que dirigen hacia las canchas de entrenamiento.

El argentino sorprendió a todos al expresar su deseo de replicar la gesta de Jozic y sus dirigidos en 1991, cuando consiguieron la única Copa Libertadores para el fútbol chileno.

“Me encantaría lograr lo que usted hizo”, lanzó Ortiz tras darle un fraterno abrazo al croata.

Y este le respondió: “Ojalá, tu tienes que tomar como desafío y transformar a los jugadores. Porque la confianza no nace del corazón, todo está en la cabeza. Te deseo todo el éxito”.

Mira el VIDEO a continuación:

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Los homenajes para Mirko Jozic no terminan aquí, pues esta tarde recibirá una distinción por el Senado y la Cámara de Diputados en el Ex Congreso Nacional. Mientras que el domingo será ovacionado en el Estadio Monumental, en el partido entre Colo Colo y Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis