Este miércoles 29 de abril se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, la sociedad anónima que administra el fútbol profesional de Colo Colo, donde Aníbal Mosa pasó a tomar el control.
En la cita, los accionistas votaron al nuevo directorio de la concesionaria, donde hay varios cambios, como la confirmación de la salida de Alfredo Stohwing, Ángel Maulén y Diego González del exbloque Vial-Ruiz Tagle. Consignar también al fallecido Carlos Cortés.
En sus lugares llegan el exministro del deporte e histórico albo Jaime Pizarro, el también exministro Nicolás Monckeberg, el empresario Paul Fontaine y regresa después de ocho años la abogada Paloma Norambuena.
Obviamente Aníbal Mosa sigue en el directorio, junto a Eduardo Loyola y Aziz Mosa. El otro cambio está en uno de los cupos del Club Social y Deportivo Colo Colo, pues regresa su timonel Edmundo Valladares reemplazando Eduardo Ugarte, que acompañará a Edison Marchant, quien mantiene su silla.
Jaime Pizarro y Nicolás Monckeberg aparecen en el nuevo directorio de Blanco y Negro. (Foto: ATON)
La dieta del directorio de Blanco y Negro
En la jornada, el tercer punto de la tabla y que se sometió a votación fue la remuneración del directorio, donde nuevamente se aprobó mantener la actual dieta ascendente a 25 UF, incluidos el presidente y vicepresidente.
Esto quiere decir, que los nueve directores de ByN recibirán mensualmente un pago de un millón de pesos, aproximadamente.
Además, se consignó que “la dieta que se asigna a los señores del directorio, es sin perjuicio de otras remuneraciones o asignaciones que les pudiera corresponder por el desempeño ejecutivo o como asesores de la sociedad”.
Tras Junta Ordinaria de Accionistas: Así queda conformado el directorio de Blanco y Negro
En síntesis
- El nuevo directorio de Blanco y Negro, liderado por Aníbal Mosa, mantendrá dietas mensuales de 25 UF.
- Los nueve directores de la concesionaria recibirán un pago aproximado de un millón de pesos.
- Jaime Pizarro y Nicolás Monckeberg se integran como nuevos directores tras la junta de accionistas.