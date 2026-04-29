Este miércoles 29 de abril se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, la sociedad anónima que administra el fútbol profesional de Colo Colo, donde Aníbal Mosa pasó a tomar el control.

En la cita, los accionistas votaron al nuevo directorio de la concesionaria, donde hay varios cambios, como la confirmación de la salida de Alfredo Stohwing, Ángel Maulén y Diego González del exbloque Vial-Ruiz Tagle. Consignar también al fallecido Carlos Cortés.

En sus lugares llegan el exministro del deporte e histórico albo Jaime Pizarro, el también exministro Nicolás Monckeberg, el empresario Paul Fontaine y regresa después de ocho años la abogada Paloma Norambuena.

Obviamente Aníbal Mosa sigue en el directorio, junto a Eduardo Loyola y Aziz Mosa. El otro cambio está en uno de los cupos del Club Social y Deportivo Colo Colo, pues regresa su timonel Edmundo Valladares reemplazando Eduardo Ugarte, que acompañará a Edison Marchant, quien mantiene su silla.

Jaime Pizarro y Nicolás Monckeberg aparecen en el nuevo directorio de Blanco y Negro. (Foto: ATON)

La dieta del directorio de Blanco y Negro

En la jornada, el tercer punto de la tabla y que se sometió a votación fue la remuneración del directorio, donde nuevamente se aprobó mantener la actual dieta ascendente a 25 UF, incluidos el presidente y vicepresidente.

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Esto quiere decir, que los nueve directores de ByN recibirán mensualmente un pago de un millón de pesos, aproximadamente.

Además, se consignó que “la dieta que se asigna a los señores del directorio, es sin perjuicio de otras remuneraciones o asignaciones que les pudiera corresponder por el desempeño ejecutivo o como asesores de la sociedad”.

En síntesis

El nuevo directorio de Blanco y Negro , liderado por Aníbal Mosa , mantendrá dietas mensuales de 25 UF .

, liderado por , mantendrá dietas mensuales de . Los nueve directores de la concesionaria recibirán un pago aproximado de un millón de pesos .

. Jaime Pizarro y Nicolás Monckeberg se integran como nuevos directores tras la junta de accionistas.