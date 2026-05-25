Manuel de Tezanos rompe el silencio tras el cruce con Javier Correa: “Ya hablé con él y…”

El periodista Manuel de Tezanos habló de lo que fue el cruce que le hizo Javier Correa en directo.

Una importante polémica es la que se vivió en las últimas horas después de lo que fue el triunfo de Colo Colo por 2-1 ante Universidad Católica, en la que la figura del partido, Javier Correa tuvo un incómodo cruce con el periodista Manuel de Tezanos, el que se hizo viral.

En esta jornada, el reconocido periodista Manuel de Tezanos ocupó su espacio dentro del programa ‘Balong Radio’ para comentar lo que fue esta situación que vivió con el atacante del ‘Cacique’.

“Terror no, me quedé descolocado, pero terror no, no sabía a qué se refería. Lo que pasa que ese chiste no lo hice yo, me tuve que defender por algo que no hice, fue súper incómodo”, partió indicando de Tezanos.

En esa línea, el comunicador expresó que este inconveniente con Javier Correa se pudo solucionar con el correr del programa y además, finalizado este le dejó un mensaje al goleador ‘Albo’ explicando la situación en la que fue involucrado.

De Tezanos habló del cruce con Correa | Foto: Photosport

“Aclarado ya, ya hablé con él y listo. Uno está haciendo un programa, pasa esto y te descoloca completamente, lo saqué bien adelante, terminé conversando con él al aire y terminó todo bien”, declaró.

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Concluyendo, de Tezanos no ocultó que la situación le generó incomodidad en un principio, pero trató de llevar este inconveniente de buena forma y finalmente, pudo quedar todo en paz con Javier Correa.

“Después le mandé un mensaje explicando la situación y lo recepcionó. Estoy 100% de que yo no lo dije (la queja de Correa), pero si ocurrió en un programa que yo estuve y yo conduzco, soy responsable de lo que pasa ahí también. Me descolocó un poco, esa es la verdad, pero terminó bien conversado, nos mandamos mensajes después y está todo bien, él entendió que no dije eso y si ocurrió, tiene todo el derecho”, cerró.

En Síntesis

El atacante de Colo Colo, Javier Correa , tuvo un incómodo cruce viral con Manuel de Tezanos.

, tuvo un incómodo cruce viral con Manuel de Tezanos. El periodista Manuel de Tezanos aclaró el malentendido en el programa Balong Radio.

aclaró el malentendido en el programa Balong Radio. El comunicador envió un mensaje posterior al goleador del ‘Cacique’ para solucionar la situación.