¿Qué pasa con Vozinha? Fabrizio Romano cuenta la última actualización sobre el fichaje bomba de Colo Colo

El cuadro albo anunció la contratación del portero de Cabo Verde, pero el jugador todavía no se ha pronunciado al respecto.

Han pasado casi dos días desde que Colo Colo anunció la llegada de Vozinha como nuevo jugador del plantel, portero de Cabo Verde que se sumará al Cacique en este segundo semestre para alcanzar el título de la Liga de Primera 2026.

El arquero mundialista arribará al Estadio Monumental después de que el Cacique no pudiera cerrar a Santiago Mele, quien era la primera opción para Fernando Ortiz, pero terminó decidiéndose por Independiente de Avellaneda.

Portero de Cabo Verde llega a Chile la semana entrante. | Foto: Getty Images

Los hinchas albos están expectantes, pero a la vez un poco preocupado: el arquero no se ha manifestado en sus Redes Sociales y ha mantenido un silencio que genera dudas entre los seguidores de Colo Colo.

El que trajo la calma fue Fabrizio Romano, periodista experto en Mercado de Fichajes internacionales: “Vozinha ha firmado esta noche (ayer, sábado) su contrato oficial como nuevo portero del Colo Colo tras acuerdo verbal del viernes. Pronto viajará a Chile para los exámenes médicos y la firma del contrato”, dijo.

Así las cosas, es cosa de tiempo solamente para que Vozinha tome un vuelo con dirección a Santiago y se calce la camiseta de Colo Colo, donde tendrá que pelear el puesto palmo a palmo con Gabriel Maureira.

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En síntesis

Vozinha es nuevo portero de Colo Colo para el segundo semestre de 2026.

Firmó contrato oficial y viajará a Chile para exámenes médicos, confirmó Fabrizio Romano.

Competirá por la titularidad del equipo albo directamente con el arquero Gabriel Maureira.