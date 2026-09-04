No sólo Vozinha: la gran sorpresa que prepara Ortiz en la formación de Colo Colo vs. Huachipato

El 'Tano' Ortiz ratificó a Vozinha en una formación de Colo Colo que tendrá dos cambios importantes en la última línea ante Huachipato.

Fernando Ortiz habló fuerte y claro este viernes en conferencia de prensa, donde ratificó que Vozinha será el arquero titular de Colo Colo este domingo ante Huachipato en Concepción. El arquero caboverdiano no será la única sorpresa en el once del Cacique, ya que el DT deberá realizar modificaciones obligadas en la última línea debido a las bajas de Jonathan Villagra y Joaquín Sosa.

Villagra sufrió una lesión en la rodilla durante el duelo ante Audax Italiano, situación que lo obligó a abandonar el terreno de juego y que finalmente le impedirá viajar hasta la Región del Biobío. Sosa, por su parte, todo indica que quedará fuera de la convocatoria por precaución, por lo que Ortiz tendrá que recurrir a una fórmula inédita para armar su defensa.

Iván Román será titular el domingo ante Huachipato (Photosport).

De acuerdo con lo trabajado durante la semana, el entrenador argentino apostaría por Iván Román y Alonso Olguín como acompañantes de Arturo Vidal en la última línea. Olguín ya tuvo sus primeros minutos bajo las órdenes de Ortiz en el duelo de Copa Chile ante Unión Española, mientras que Román asumiría ahora una nueva responsabilidad desde el arranque.

De esta manera, la aparición de Vozinha como titular en el arco no sería la única sorpresa que prepara Ortiz para visitar a Huachipato en Collao. El once inicial de los albos sería con Vozinha en el arco; Iván Román, Arturo Vidal, Alonso Olguín en defensa; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa, Lautaro Pastrán en mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en ataque.

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En resumen…