El destacado periodista advirtió que el seleccionado nacional sería una incorporación de calidad para Universidad Católica.

Universidad Católica necesita dar el salto de jerarquía en el mercado de fichajes. El cuadro precordillerano debe responder a las expectativas en la Copa Libertadores, por lo que recibió un potente consejo de Juan Cristóbal Guarello.

¿Qué pasó? En su programa King Kong Radio, el periodista postuló a un refuerzo para la UC. Para él, hay un nombre que sería un aporte en San Carlos de Apoquindo: ese es el caso de Brayan Cortés.

Ante las dudas sobre el arco cruzado (por el rendimiento y comportamiento de Vicente Bernedo), el comunicador se la jugó con dicha carta a pesar de haber defendido los colores de Colo Colo.

“Brayan Cortés, suena bien. Está en Argentinos Juniors, tampoco que tengas que ir a levantárselo a Racing”, comenzó señalando el rostro de TV sobre el guardametas de 31 años.

En la misma línea sobre el seleccionado chileno, agregó: “Brayan Cortés, aparte, no ocupa cupo. Se va a enojar (Vicente) Bernedo, pero necesitas un arquero con un poquito más de solidez“.

Brayan Cortés fue postulado para Universidad Católica por Juan Cristóbal Guarello. (Imagen: Argentinos Juniors)

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Universidad Católica ingresa al mercado de fichajes

Cabe consignar que en este período de transferencias, cada equipo podrá registrar tres nuevos futbolistas. Sin embargo, pueden acceder a un cuarto cupo si logran concretar una venta sobre 250 mil USD.

¿La UC irá por Brayan Cortés? Durante esta campaña, el oriundo de Iquique ha disputado una totalidad de 22 encuentros, en los que recibió 16 goles. Mantuvo la valla invicta en 11 oportunidades.

En resumen:

El periodista Juan Cristóbal Guarello recomendó a Universidad Católica fichar al arquero Brayan Cortés.

recomendó a Universidad Católica fichar al arquero Brayan Cortés. El guardameta Brayan Cortés , de 31 años de edad, milita actualmente en Argentinos Juniors.

, de 31 años de edad, milita actualmente en Argentinos Juniors. El portero Brayan Cortés registra 22 partidos disputados y 11 vallas invictas esta campaña.