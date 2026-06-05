Formador de Claudio Bravo destroza a Nicolás Córdova por elegir a Vigouroux sobre Cortés: “No tiene idea sobre…”

Julio Rodríguez cuestionó los criterios del técnico de La Roja para elegir a Lawrence Vigouroux por sobre Brayan Cortés ante Portugal.

La Selección Chilena se prepara para enfrentar a Portugal en un nuevo amistoso internacional, un compromiso que servirá para seguir evaluando jugadores y alternativas de cara al futuro del combinado nacional.

Sin embargo, una de las decisiones que más debate ha generado en la previa tiene relación con el arco de La Roja.

Según informó Redgol en las últimas horas, Nicolás Córdova habría optado por darle la titularidad a Lawrence Vigouroux, relegando al banco de suplentes a Brayan Cortés, una determinación que no dejó indiferente a nadie.

Lawrence Vigouroux ha sido el arquero de La Roja en los últimos partidos oficiales | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Julio Rodríguez se va en picada contra Nicolás Córdova

Uno de los que salió al paso de esta situación fue Julio Rodríguez, histórico entrenador de arqueros y reconocido por haber sido una pieza fundamental en la formación de Claudio Bravo.

“Una vez más voy a decir lo mismo sobre Nicolás Córdova: no tiene idea sobre arqueros”, lanzó sin rodeos en conversación con Bolavip Chile.

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Pero sus críticas no quedaron ahí. Rodríguez aseguró que “para Córdova el tipo que juega es porque le simpatiza, porque trabaja más, porque es más grande, que es más chico, que es más delgado, pero nosotros los que somos especialistas, tenemos otras razones, tenemos otros fundamentos para decir por qué Cortés es mejor arquero para la selección que Vigouroux”.

Además, el oriundo de Puente Alto destacó el recorrido del actual meta de Argentinos Juniors. “Cortés antes era figura en el fútbol chileno, y antes era segundo arquero de Chile. Jugó muchos partidos para La Roja y con un estilo bien similar a Claudio Bravo”, señaló.

“Vigouroux no lo ha hecho mal, pero Cortés, para mí, tiene más cualidades en su conjunto, en su mayoría, que Vigouroux. Y ahora que está jugando espectacular, era el arquero para enfrentar a Portugal”, concluyó Rodríguez.

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¿Cuándo y a qué hora juega Chile ante Portugal?

El duelo entre la Selección de Portugal y la Selección Chilena se disputará este sábado 6 de junio a partir de las 13:45 horas en el Estadio Nacional do Jamor en Lisboa.