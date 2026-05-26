El arquero que volvió a la Selección Chilena confirmó que sigue atento la campaña de Colo Colo y las actuaciones del joven Gabriel Maureira.

Este martes hubo atención de prensa en la Selección Chilena, en el segundo día de trabajos en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, donde habló el exarquero de Colo Colo Brayan Cortés.

El Indio vuelve a La Roja después del cierre de las Eliminatorias para el Mundial 2026, buscando recuperar su puesto titular en el Equipo de Todos.

Pero además de referirse a su regreso a la Selección, el iquiqueño también habló del Cacique, siendo consultado por las actuaciones del joven golero Gabriel Maureira, sumándose a los elogios para el juvenil albo que está reemplazando al lesionado Fernando De Paul.

“A Gabi lo conozco, lo conozco muy bien, es un chico que ha crecido mucho, lo ha demostrado en su selección, lo ha demostrado ahora en Colo Colo. Tiene muchas herramientas, como (Eduardo) Villanueva, los más chicos que están atrás”, comenzó diciendo.

También elogió el trabajo del preparador der arqueros del cuadro popular: “La verdad que hay un buen trabajo, ahí Martín Gutiérrez también tiene un gran trabajo que se lo ha demostrado, lo ha hecho valer en cada citación de que ha pasado de cada arquero. Muy orgulloso de cada uno de los arqueros que están ahí, De Paul que también hizo las cosas muy bien desde que me fui. Solamente apoyando, viendo desde lejos y muy feliz”.

Brayan Cortés en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

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Brayan Cortés sigue atento a Colo Colo

En la misma línea, el actual portero de Argentinos Juniors afirmó que sigue atento la campaña de Colo Colo, desde el otro lado de la cordillera.

“Sí, obvio, siempre uno está apoyando ahí, uno es hincha del Popular. Uno siempre está presente, tal vez no lo demuestre en sí en redes sociales, pero uno siempre está atrás de la tele apoyando. Uno es un hincha más donde vamos, no solamente yo, mi familia en general”, completó.

Cabe recordar que Cortés aún pertenece a Colo Colo, pero desde mediados de 2025 está a préstamo, primero en Peñarol y ahora en Argentinos Juniors.

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En síntesis