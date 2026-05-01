Dejar Colo Colo es complejo de asumir y eso bien lo sabe una figura que no se forjó en Macul, pero que tuvo éxito en dichas tierras: ese es el caso de Alan Saldivia. El defensor abrió su corazón.

Luego de su partida a Vasco da Gama, el zaguero uruguayo conversó con AS Chile y expresó qué siente por la camiseta alba. Si bien su último período en el Estadio Monumental no fue el mejor, el cariño es incondicional.

Por ello, dejó una severa autocrítica de su paso por la institución popular. Sabe que pudo rendir más, aunque todo le sirvió como aprendizaje para su nueva aventura internacional.

“Toda la estadía que estuve ahí fue espectacular, a pesar de que el último año no me fue tan bien, pero salimos campeones cuatro veces y es un lindo recuerdo. A Colo Colo, siempre que lo veo, me da mucha nostalgia“, comenzó indicando.

“Venía bien y se me rompió el menisco (en 2024). Después me tocó jugar al día 30 de que se rompieron y perdí confianza. Tenía sensaciones feas, pero creo que es parte del proceso para hoy estar acá“, agregó.

Alan Saldivia se refirió a su paso por Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Tras salir de Colo Colo: el presente de Alan Saldivia

Finalmente, el charrúa de 24 años reflexionó sobre su actualidad en Brasil. Tras su adiós desde territorio chileno, está alcanzando el rendimiento que pretende en su carrera.

“Siento que volví a ser feliz jugando a la pelota. Creo que desde pasada la mitad de ese año (2024) que no lo podía ser“, comentó.

“Pasaron muchas cosas personales y familiares, entonces no fue el mejor año para mí, pero tuve que hacerme fuerte ante eso y contento hoy de estar acá. Quizás lo que pasó era para hacerme fuerte, para hoy llegar acá y estar bien“, cerró.

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En resumen: