El periodista abordó el rumor sobre la edificación de la casa propia para Universidad de Chile. Hizo el llamado a no creerlo.

Universidad de Chile reflotó una ilusión de antaño: la construcción de un estadio propio. Sin embargo, Fernando Agustín Tapia descartó aquella posibilidad y apuntó directamente contra Azul Azul.

Según reveló el periodista en Radio Pauta, la cúpula estudiantil está haciendo todos los esfuerzos a su alcance para despistar a los hinchas. ¿La razón? El escándalo que envuelve a la concesionaria.

Por ello, llamó a no creer en los rumores que aluden a la edificación de la casa propia. Incluso, se aventuró a decir que ya hay un experto trabajando en el proyecto, pero que solo es un volador de luces. No se concretará.

“¿Cuándo renunció (Michael) Clark? Hace un mes y yo les dije van anunciar el estadio, porque es el caballito de batalla para tirar humo (…) Contrataron, yo dije una oficina de arquitectos, pero era sólo uno”, señaló.

“El mismo que han encargado siempre para salvarlos, tiene una maqueta y la van a lanzar cuando crean. Yo tuve acceso a esas imágenes, pero no estoy dispuesto a jugar el juego de humo, no voy a participar de ese juego”, agregó.

Fernando Agustín Tapia destrozó la ilusión de Universidad de Chile. (Foto: CHV)

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Fernando Agustín Tapia descarta estadio para Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el comunicador llamó a los fanáticos universitarios a despertar de un sueño que puede ser una pesadilla. El anhelo es muy grande, pero la decepción puede ser mayor.

“Max Sánchez Miller es el arquitecto y ya hizo la maqueta en Lampa. Aparece el alcalde que es hincha de la U. Está todo armado, no se compren ese caramelo”, alertó.

“No tiene credibilidad, o que puedan anunciar, se acabó la mentira, se acabó“, cerró.

En resumen:

El periodista Fernando Agustín Tapia descartó la construcción del estadio propio para Universidad de Chile.

descartó la construcción del estadio propio para Universidad de Chile. El arquitecto Max Sánchez Miller es el encargado de diseñar la maqueta del proyecto en Lampa.

es el encargado de diseñar la maqueta del proyecto en Lampa. El comunicador Fernando Agustín Tapia acusó a Azul Azul de lanzar rumores para despistar a los hinchas.