El ex futbolista Dante Poli pierde la paciencia con este jugador de Colo Colo por su nivel.

Colo Colo logró un tremendo triunfo dentro de la Liga de Primera tras lo que fue su importante victoria por 2-1 ante la Universidad Católica, resultado que permite a los ‘Albos’ seguir firme en la punta de la tabla de posiciones.

A pesar del triunfo, el ex futbolista Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para hablar de un rendimiento en particular en Colo Colo que no le gustó mucho y se trata de Claudio Aquino, a quien le dio con todo.

“Entró muy mal Aquino, porque de verdad yo he sido crítico con él y en general, cada uno tendrá su posición, es un jugadorazo, pero en lo que entró, para Colo Colo… De verdad es que es un llamado de atención gigante”, parte señalando Poli.

Agregando en esta línea, el ex zaguero indica que la imagen que mostró Aquino en los minutos que vio en el clásico ante la Universidad Católica fue más que preocupante, en donde estuvo errático en todas sus decisiones.

Aquino recibe las críticas | Foto: Photosport

“Uno puede tener claro que no puede seguir, no creo que sea su propósito entregar esa imagen que mostró, pero se equivoca en unos pases, pierde todas las pelotas, no la pide, cuando la tenía, rebotaba hacía atrás”, remarcó.

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Concluyendo, Poli hace una fuerte crítica a lo que fueron los cambios de Fernando Ortiz de mitad de cancha para arriba en Colo Colo, en la que Claudio Aquino, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero estuvieron lejos de ser determinantes en el ataque.

“Después de tres cuartos de cancha para arriba Colo Colo ni apareció porque se diluía todo, Aquino entró mal, Pastrán jugó pocos minutos, Romero no tocó la pelota, prácticamente ni lo nombraron en el relato”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Universidad Católica y se mantiene firme en la punta.

venció 2-1 a Universidad Católica y se mantiene firme en la punta. El ex futbolista Dante Poli criticó duramente el rendimiento de Claudio Aquino en el clásico.

criticó duramente el rendimiento de en el clásico. El DT Fernando Ortiz realizó cambios en el ataque que no fueron determinantes según Poli.