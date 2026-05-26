Furia total en la U tras nuevo escándalo de Azul Azul: “Le pregunté a José Ramón Correa y me dijo que…”

El representante de la casa de estudios en el directorio de Azul Azul, Héctor Humeres, mostró su molestia por el presunto vínculo de José Ramón Correa con la cúpula de Huachipato.

Un nuevo escándalo sacude a Universidad de Chile. Durante esta jornada se destapó una nueva arista sobre las indagatorias que la Fiscalía lleva en contra de Michael Clark y su participación en la compra de Azul Azul.

Ahora el nuevo foco de interés está puesto en el abogado de Clark, José Ramón Correa, quien hace unas semanas hizo efectiva la compra del 21% de las acciones que pertenecían a la familia Schapira.

Según reveló CIPER Chile, la Fiscalía puso la lupa sobre un crédito por 7,5 millones de dólares otorgado a José Ramón Correa, operación que le permitió transformarse en el segundo mayor accionista de Universidad de Chile a través de Azul Azul.

El préstamo fue facilitado por Sportscap Credit Fund LLC, fondo administrado por Patrick Kiblisky y Jacques Gliksberg, socio del excontrolador de Huachipato, Victoriano Cerda. El mismo fondo también habría entregado 18 millones de dólares a Bulla SpA, sociedad creada por Michael Clark tras los cuestionamientos de la CMF por la compra del 63% de Azul Azul sin realizar una Oferta Pública de Acciones.

La investigación contra Michael Clark reveló una nueva arista – Photosport

“Le pregunté a José Ramón Correa y me dijo que…”

En medio del escándalo, el director de Azul Azul y representante de la casa de estudios, Héctor Humeres abordó el crédito otorgado a José Ramón Correa y en conversación con Radio ADN señaló que “nada puede objetarle a una persona que pida préstamos a otra, pero que eso se sepa y no que se conozca después, prácticamente como un hecho de carácter judicial”.

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El dirigente además reveló una conversación con Correa tras conocerse los antecedentes. “Le pregunté a José Ramón y me dijo que no podía hablar porque la CMF lo tenía prohibido. Son circunstancias que van dando la idea de que hay algo oscuro atrás. Quizá no lo hay, pero da la impresión de que hay algo raro y afecta la operación”, sostuvo.

Humeres también apuntó a la incertidumbre que existe respecto a quiénes son realmente los controladores detrás de Azul Azul. “Da la impresión que hay un gran inversionista detrás del Bono Bulla, del tema Antumalal y el caso de Correa. Parece que se está descubriendo algo grande, esto complica al club”, afirmó.

Finalmente, el representante de la Universidad de Chile insistió en que el problema no pasa por la llegada de capitales, sino por la opacidad de las operaciones. “Uno no se opone a las inversiones, lo que uno quiere es transparencia”, concluyó.