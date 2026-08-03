Este lunes el arquero de Cabo Verde firmó el contrato que lo vincula a Colo Colo al menos hasta diciembre.

Ahora sí se puede decir que Colo Colo tiene listo a su primer refuerzo para el segundo semestre, pues este lunes firmó contrato con los albos el arquero Vozinha, la revelación del Mundial 2026.

Quien fuera el capitán y la gran figura de la Selección de Cabo Verde en la reciente Copa del Mundo, se convirtió oficialmente en jugador del Cacique, concretando así el gran golpe al mercado de invierno.

El domingo por la noche el futbolista de 40 años arribó a Santiago y esta mañana se realizó los exámenes médicos, los que pasó sin inconvenientes. Mientras que por la tarde se trasladó hasta el Estadio Monumental para proceder con la firma del contrato.

Así se pudo ver a través de la redes sociales del club, donde se exhibieron fotografías del momento en que el portero africano estampó su firma con los albos.

En esta instancia estuvieron presentes su representante, el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa y el gerente deportivo Daniel Morón.

“¡Vozinha ya es del Cacique! Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. ¡Bienvenido a la familia colocolina!”, publicaron en Instagram.

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Consignar que Vozina firmó un contrato por seis meses con los albos, hasta fin de año, pero con la posibilidad de extenderlo por toda la temporada 2027.

Cabe recordar que su sueldo será de 47 millones de pesos aproximadamente, por lo que ganará casi cinco veces más que en su último club: el GD Chaves de la segunda división de Portugal.

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En síntesis