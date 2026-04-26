Colo Colo logró un importante triunfo en la agonía en su visita a Universidad de Concepción, en el que los ‘Albos’ se impusieron por 2-1 y se mantienen firme ne la lucha por la punta junto a Deportes Limache.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Patricio Yáñez analizó el triunfo de Colo Colo en Radio Agricultura, en el que a pesar de sumar los tres puntos, no quedó para nada conforme con el nivel del equipo.

“Importante para Colo Colo estos tres puntos, es lo más relevante, en lo futbolístico, en términos de crecimiento y desarrollo, a mí no me deja absolutamente nada”, parte señalando Yáñez.

Siguiendo en aquello, el ‘Pato’ solo destaca como positivo el resultado que le permite sumar nuevos tres puntos importantes en la lucha por el título, pero de lo futbolísitico, está muy lejos de mostrar un buen nivel.

Correa le dio el triunfo a Colo Colo | Foto: Photosport

“No me deja nada que uno diga ‘este Colo Colo mejoró o tuvo una actuación que destacar’ no me deja nada, me deja un resultado importante y lo que se menciona, la lucha y entrega, eso lo tiene”, declara.

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Concluyendo, Yáñez puso en comparación lo que fue este duelo ante el ‘Campanil’ ante el duelo ante Palestino, en la que indica sin filtro que Colo Colo no mostró ningún cambio positivo en su forma de jugar.

“Futbolísticamente, cuánto creció este equipo de acuerdo al último partido que perdió en condición de local con 45 mil personas, para mí gusto no hubo ningún avance”, cerró.

En Síntesis

Resultado sobre funcionamiento: Para Yáñez, lo único relevante fue la obtención de los tres puntos para seguir en la lucha por el liderato; sin embargo, afirmó que el nivel futbolístico “no deja absolutamente nada” .

Para Yáñez, lo único relevante fue la obtención de los tres puntos para seguir en la lucha por el liderato; sin embargo, afirmó que el nivel futbolístico . Estancamiento del equipo: El exjugador fue tajante al señalar que no hubo ningún avance ni crecimiento en el desarrollo del juego respecto a la derrota anterior frente a Palestino, a pesar de haber ganado este encuentro.

El exjugador fue tajante al señalar que no hubo ningún avance ni crecimiento en el desarrollo del juego respecto a la derrota anterior frente a Palestino, a pesar de haber ganado este encuentro. Crítica sin filtros: Concluyó que, en términos de “crecimiento y desarrollo”, el desempeño ante la Universidad de Concepción fue nulo y no mostró cambios positivos en la forma de jugar de los ‘Albos’.