Patricio Yáñez y su alarmante mensaje en Colo Colo tras la derrota: “Hay que tener ojo con…”

Colo Colo sufrió una dura derrota dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ cayeron por un contundente 5-2 ante Coquimbo Unido en la cuarta región y se llenaron de dudas en lo que es la recta final en su lucha por el título.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Patricio Yáñez tomó la palabra en Radio Agricultura para desmenuzar lo que fue el partido del equipo de Fernando Ortiz, en la que dejó un llamado de atención al rendimiento de sus dirigidos ante los ‘Piratas’.

“Lo que ha significado esto para el cuadro de Colo Colo, una derrota teniendo ciertas continuidades, donde estaban todos los que habitualmente juegan, los titulares. Es una derrota dura, estas que dejan huellas, hay que tener ojo con esto”, comienza señalando Yáñez.

Agregando a esto, el ‘Pato’ destacó lo que fue la gran fortaleza del conjunto de Coquimbo Unido en sus transiciones en ataque, en donde le hizo mucho daño a Colo Colo, quien nunca supo como neutralizar este planteamiento del equipo de Hernán Caputto.

Colo Colo no pudo ante Coquimbo | Foto: Photosport

“Las transiciones de Coquimbo eran letales, muy profundas y con intención, Colo Colo se vio muy mal en el trabajo defensivo, muy mal, acá no hay que hablar solo de la línea de tres, hay que hablar de los externos y los tres que estaban al medio…”, remarcó.

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Finalmente, Yáñez puso mucho foco en lo que fue el paupérrimo rendimiento de Colo Colo en este partido y espera que dentro del equipo de Fernando Ortiz, puedan reponerse rápido de este golpe y dar vuelta la página para colocar todas sus fuerzas en esta recta final del torneo.

“Colo Colo siempre dio situaciones, no tuvo anticipación, no tuvo agresividad para afrontar el partido, Colo Colo se fue apagando porque Coquimbo fue muy contundente y agresivo, algo que no pudo sostener. Colo Colo recibió una paliza futbolística, es un golpe que queda metido y el trabajo debe ser rápido”, cerró.