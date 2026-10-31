Patricio Yáñez le hace un monumento a este jugador en Colo Colo: “Es de categoría”

El ex futbolista del 'Cacique', Patricio Yáñez le dejó este brutal elogio a este jugador de Colo Colo.

Colo Colo volvió a los abrazos dentro de la Liga de Primera y todo esto tras su tremendo desempeño en el Estadio Monumental, en donde venció por 6-1 a Universidad de Concepción, con una tremenda actuación de su goleador, Javier Correa.

Después de lo que fue este partido, el histórico ex jugador, Patricio Yáñez ocupó su espacio en el programa ‘F90’ de ESPN para analizar lo que fue el desempeño del equipo de Fernando Ortiz, quien dio un paso gigante para quedarse con el título.

“Apabullante lo de Colo Colo, muy bueno, es una recuperación notable en lo futbolístico, necesitaba el hincha de Colo Colo, los jugadores y todo el mundo, después de cuatro partidos sin ganar, tuviese esa actuación, mérito 100% de Colo Colo”, comenzó indicando Yáñez.

Siguiendo en su análisis, el ‘Pato’ tuvo palabras de elogios para Javier Correa, el atacante argentino que tuvo una tarde de gloria con el ‘Popular’, a quien lo catalogó como un jugador de categoría por su rendimiento en Colo Colo.

Yáñez elogia a Correa | Foto: Photosport

“Cuando él está concentrado, está metido en lo futbolístico, no reclama y no tiene cosas que los distraigan, es un nueve de categoría para las necesidades de Colo Colo”, declaró.

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Concluyendo, Yáñez espera que para el próximo partido de los ‘Albos’ ante Ñublense de Chillán, Fernando Ortiz pueda repetir el mismo onceno para poder enfrentar aquel compromiso, en el que podrían coronarse como campeones del fútbol chileno.

“Yo creo que Colo Colo, si no hay inconvenientes, debe repetir el equipo. Uno entiende que dentro de lo que demostraron, Marchant bien, Gedeón Díaz muy bien, este triunfo que da tranquilidad tras la presión, la sacaron adelante y la semana cuando tú ganas con esta autoridad, suele ser muy fácil de trabajar, por eso me animo a que el equipo se debe repetir”, cerró.