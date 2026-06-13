Tras Coquimbo Unido vs. O’Higgins: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Los Piratas y el Capo de Provincia repartieron unidades en un duelo disputado en el Francisco Sánchez Rumoroso, un resultado que terminó teniendo consecuencias directas en la tabla de posiciones.

Coquimbo Unido y O’Higgins no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en el encuentro que abrió la jornada sabatina de la fecha 15 de la Liga de Primera 2026.

El momento que marcó el compromiso llegó en el minuto 45, cuando el volante Juan Leiva recibió la tarjeta roja tras propinarle un codazo a Martín Mundaca, dejando al Capo de Provincia con un jugador menos para afrontar toda la segunda mitad. La expulsión obligó a los dirigidos por Lucas Bovaglio a replegarse y modificar su planteamiento para sostener el empate.

Juan Leiva se perderá el duelo ante la U | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

En el minuto 77, el extremo Cristián Zavala desató la ilusión de los hinchas locales al convertir el que parecía ser el primer tanto del encuentro. Sin embargo, tras la revisión del VAR, la anotación fue anulada por posición de adelanto.

Cuando el empate parecía sentenciado, Coquimbo tuvo la gran oportunidad de quedarse con la victoria en el séptimo minuto de descuento. Sin embargo, Nicolás Johansen desperdició un lanzamiento penal al enviar el balón por sobre el arco defendido por Omar Carabalí, desatando la incredulidad en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Con este resultado, los Piratas se mantuvieron en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos, mientras que O’Higgins quedó en la décima ubicación con 20 unidades, manteniéndose en la pelea por puestos de clasificación a torneos internacionales.

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Así va la tabla de posiciones: