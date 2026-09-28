Los azules visitarán Antofagasta el próximo 7 de octubre en la ida, mientras que la vuelta se jugará catorce días después.

Universidad de Chile ya tiene programación para su llave ante Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Tras eliminar a Everton en una polémica serie marcada por incidentes y una suspensión, los azules se medirán ante el conjunto ‘Puma’ por un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Deportes Antofagasta llega a esta instancia luego de eliminar a Deportes Iquique. El cuadro que dirige Luis Marcoleta se impuso por 4-1 como local este domingo y aseguró su clasificación a los cuartos de final.

Según confirmó la Federación y publicó el sitio de Campeonato Chileno, la U deberá viajar al norte para disputar el partido de ida, el cuál quedó programado para el miércoles 7 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta.

La revancha, en tanto, se jugará 14 días después, el miércoles 21 de octubre, a las 20:00 horas, aunque todavía resta confirmar el estadio donde se disputará el compromiso.

La llave no fue programada para esta semana debido a que Deportes Antofagasta debe enfrentar a Rangers el próximo domingo (12:30 horas), en un partido pendiente correspondiente a la Fecha 16 de la Primera B. De esta manera, la U tendrá que esperar hasta octubre para comenzar su camino en los cuartos de final de la Copa Chile.