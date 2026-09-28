Universidad de Chile ya tiene programación para su llave ante Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Tras eliminar a Everton en una polémica serie marcada por incidentes y una suspensión, los azules se medirán ante el conjunto ‘Puma’ por un lugar entre los cuatro mejores del certamen.
Deportes Antofagasta llega a esta instancia luego de eliminar a Deportes Iquique. El cuadro que dirige Luis Marcoleta se impuso por 4-1 como local este domingo y aseguró su clasificación a los cuartos de final.
Según confirmó la Federación y publicó el sitio de Campeonato Chileno, la U deberá viajar al norte para disputar el partido de ida, el cuál quedó programado para el miércoles 7 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta.
La revancha, en tanto, se jugará 14 días después, el miércoles 21 de octubre, a las 20:00 horas, aunque todavía resta confirmar el estadio donde se disputará el compromiso.
La llave no fue programada para esta semana debido a que Deportes Antofagasta debe enfrentar a Rangers el próximo domingo (12:30 horas), en un partido pendiente correspondiente a la Fecha 16 de la Primera B. De esta manera, la U tendrá que esperar hasta octubre para comenzar su camino en los cuartos de final de la Copa Chile.