Marcelo Barticciotto causa preocupación en Colo Colo por el futuro de Arturo Vidal: “Será mejor que…”

En Colo Colo se ha formado un importante debate y todo esto por el tema de las renovaciones dentro del plantel de cara al 2027, en la que hay importantes figuras que aún no saben de su futuro del club y uno de estos, es Arturo Vidal, quien aún no sabe qué será de él en la próxima temporada, algo que no lo tiene para nada contento.

Sobre este tema, el ex futbolista y DT, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa para referirse a la situación que atraviesa Vidal, en la que es muy claro al indicar que es muy peligroso dentro de Colo Colo no tener tranquilo a su máximo referente.

“Yo creo que tener a un Vidal con la ametralladora prendida, también te saca tranquilidad. No está tranquilo, no le gustan los tratos, dijo que no se pone nervioso pero lo otro le tiene muy preocupado, el que no le hayan dicho que iba a renovar”, partió señalando Barticciotto.

Agregando a esto, el ‘Barti’ hizo una llamado a la dirigencia de Colo Colo en conversar con Arturo Vidal y hacerle saber que la intención del club es renovarlo y que finalizado esta temporada, verán lo económico para llegar a un acuerdo, manteniendo todo en tranquilidad.

El futuro de Vidal en Colo Colo es una incertidumbre | Foto: Photosport

“Tal vez será mejor que lo llamen a un costado y decirle ‘Arturo, jugá tranquilo porque te vas a quedar’ y después las condiciones económicas se verán, pero trata de no hablar más ni generar más problemas”, remarcó.

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Concluyendo, Barticciotto sabe que esta solución que propone para asegurar a Arturo Vidal en Colo Colo podría inquietar a otros jugadores que viven la misma situación del ‘King’, pero entrega una tajante opinión sobre esto.

“Los demás (jugadores) tendrán que entender que no son Vidal“, terminó señalando el ‘Barti’ en Radio Cooperativa.