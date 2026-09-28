Tras jugar los minutos restantes este domingo, finalmente se conoció el informe arbitral de Piero Maza sobre los incidentes en el Estadio Sausalito.

Después de cinco días, finalmente se reveló el informe arbitral del árbitro Piero Maza por los graves incidentes ocurridos el pasado jueves en el estadio Sausalito y que obligó a suspender el encuentro entre Everton y Universidad de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Chile. Los minutos restantes, se terminaron por jugar ayer domingo a puertas cerradas en el Nacional.

En su informe, el juez dio detalles de cómo se inició la detonación de fuegos artificiales y el encendido de bengalas a minutos del final. “En el minuto 82:10, en el sector de la hinchada visitante, se encienden innumerables bengalas, además del lanzamiento de pirotecnia. En el minuto 82:40, desde la galería donde se ubica el público de Universidad de Chile, se lanza una bengala que cae en el campo de juego, a escasos centímetros del jugador Maximiliano Guerrero y del árbitro asistente Alán Sandoval”, señaló Maza.

“Posteriormente, se encienden innumerables bengalas en el sector de la hinchada visitante y, a su vez, caen al menos seis bengalas más en el campo de juego, además de otros artificios que son lanzados al aire”, agregó el juez central.

Luego detalla ante el riesgo que suponía la situación “se realiza una interrupción momentánea del encuentro, retirándose el cuerpo arbitral y ambos equipos a una zona segura (camarines)”.

Después, el referee se refiere a la reunión que terminó por suspender el encuentro en Viña del Mar: “A raíz de lo ocurrido, se reúne un Comité de Crisis, integrado por representantes de la ANFP, los clubes, Carabineros, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y el Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de analizar la posibilidad de reanudar el partido, siempre que existieran las garantías de seguridad necesarias para ello”.

Publicidad

“Posteriormente, por indicación de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, y sobre la base de los antecedentes entregados por Carabineros, se determina la suspensión definitiva del partido, debido a que no estaban dadas las condiciones de seguridad necesarias para su reanudación y normal desarrollo”, cerró.

El informe de Piero Maza tras los incidentes