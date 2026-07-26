Ya está todo confirmado para la fecha en la que Vozinha arribará a suelo nacional para ser presentado en Colo Colo.

Colo Colo sin duda que en los últimos días dio a conocer uno de los grandes bombazos de este mercado de pases, con un inesperado fichaje que confirmó en sus redes.

Se trata del portero de Cabo Verde, Vozinha, quien tras su extraordinario Mundial 2026, el golero llamó la atención de Colo Colo y el ‘Cacique’ se adelantó a varios equipos por el fichaje de uno de los mejores jugadores de la Copa del Mundo.

Este traspaso sin duda que ha generado un impacto inmediato tanto a nivel nacional como internacional, en la que mucha gente está interesado en lo que es la llegada del portero caboverdiano al fútbol chileno.

En las últimas horas, ya se conocieron detalles de lo que será el contrato que vincula a Vozinha con Colo Colo y además, ya se sabe cuando el guardameta de 40 años ya estará en Chile.

Vozinha tiene todo listo para su llegada a Colo Colo | Foto: Getty Images

Hay fecha para la llegada de Vozinha

Hace unos instantes, el periodista Christopher Brandt informó en su cuenta de ‘X’ de lo que será la llegada del portero Vozinha, en la que entregó la fecha del arribo del golero a Chile.

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El arribo del portero de Cabo Verde está pactada para la jornada del martes 28 de julio, en un horario por confirmar, en la que Vozinha ya estaría en Chile y posterior a eso, alistaría sus últimos detalles para su presentación con bombos y platillos en el Estadio Monumental.

En Colo Colo se preparan con todo para lo que será una movida semana con la presentación de Vozinha, en la que esperan que salga todo perfecto para este fichajazo mundial.

Martes — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) July 26, 2026