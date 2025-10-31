Este viernes Colo Colo tuvo su última práctica antes de emprender rumbo a Chillán, para enfrentar a Ñublense mañana por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025, un partido crucial para el Cacique en su afán de acortar distancia con los puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Y luego del entrenamiento de esta jornada en el Estadio Monumental, el entrenador Fernando Ortiz informó al plantel la lista de citados, donde hay tres grandes sorpresas.

Esta vez vuelve a la consideración el capitán Esteban Pavez, quien venía de dos partidos quedando fuera por decisión técnica, incluso en los últimos días se quejó públicamente por esta situación.

Mientras que ayer (jueves) en conferencia de prensa, el técnico argentino explicó la razón por la que no estaba siendo citado el volante de 35 años.

Si bien el Huesi vuelve a ser citado, uno que sale de la consideración es el delantero uruguayo Salomón Rodríguez, que se quedará en Santiago junto a su compatriota Alan Saldivia. El defensa de 23 años no ha vuelto a ser citado tras recuperarse de una rebelde pubalgia.

Esteban Pavez vuelve a ser considerado en Colo Colo y Salomón Rodríguez sale de la citación. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Estos dos nombres se quedarán junto a los descartados que tiene por baja el cuadro popular, donde está el suspendido Sebastián Vegas más los lesionados Arturo Vidal, Alexander Oroz, Óscar Opazo, Francisco Marchant y Nicolás Suárez.

Cabe recordar que el partido entre Ñublense y Colo Colo se disputa este sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

En síntesis