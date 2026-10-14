El director de fútbol de Colo Colo se refirió a la lucha por el arco del Cacique en la recta final de la temporada 2026.

En Colo Colo están intentando dar vuelta la página tras la dura derrota que sufrieron el pasado domingo en la Liga de Primera 2026, por 5-2 ante Coquimbo Unido, volviendo a ceder puntos en la búsqueda de la estrella 35.

Ahora el Cacique debe afrontar lo que queda de la revancha de la Copa Chile con Deportes Puerto Montt el próximo 20 de octubre, donde hay cuatro arqueros que están peleando por el puesto, luego de la criticada actuación de Gabriel Maureira ante el Pirata.

Eduardo Villanueva venía de grandes actuaciones en la copa, mientras que también deben definir lo que sucederá con el caboverdiano Vozinha. A ellos se sumó Fernando De Paul que recibió el alta médica.

En medio de aquella discusión, habló con Radio ADN el director de fútbol de Blanco y Negro Jaime Pizarro, quien dio a conocer su opinión respecto a esta lucha por el arco del cuadro popular.

“La cantidad de partidos que Gabriel ha jugado ha sido valiosa, importante, y también ha tenido rendimientos destacados”, comenzó diciendo en defensa del joven portero.

Pero también elogió el trabajo del otro canterano: “La incorporación de Villanueva en los últimos partidos de la Copa Chile también ha sido bien positiva. Son jugadores que se han formado en el club, que saben la exigencia y que tienen la capacidad para sobreponerse sin problemas”.

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¿Los juveniles o los experimentados?

Luego, el Káiser destacó la experiencia de Vozinha y Fernando De Paul, aunque dejó claro que el entrenador Fernando Ortiz es quien debe decidir.

“Por supuesto que los arqueros de mayor experiencia, como es el caso de Vozinha y como es el caso de De Paul, pasan a estar disponibles, así que el cuerpo técnico irá determinando quién va a participar. Creo que tienen múltiples condiciones, muchísimas cualidades y especialmente los arqueros jóvenes, que son los que están en pleno desarrollo”, completó Pizarro, inclinándose por los juveniles.

En Colo Colo los arqueros juveniles sacan ventaja. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

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En síntesis