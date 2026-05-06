Una de las caras nuevas que llegaron a Colo Colo para esta temporada se abrió a contar cómo ha sido su adaptación al Cacique.

Esta temporada llegaron seis refuerzos para potenciar el plantel de Colo Colo en la búsqueda por recuperar el título de Primera División y volver a la Copa Libertadores. Uno de ellos es el defensa uruguayo Joaquín Sosa, que ha sido de los más destacados.

El zaguero de 24 años llegó a préstamo desde el Bologna, con la intención de reencontrarse con su mejor versión luego de un paso por Independiente Santa Fe en Colombia.

Y desde el principio mostró una gran entrega en su arribo al Estadio Monumental, dando a conocer que era familiar del exarquero albo Claudio Arbiza, pareja de su madre.

Respecto a sus primeros meses en Macul, Sosa conversó esta jornada con Radio Cooperativa, donde expuso cómo se ha sentido en Pedrero.

“Me encontré en este club muy motivado, es una etapa en mi vida donde en lo personal estoy feliz. Antes no estaba tan motivado y llegué a un club donde me pude motivar, mis compañeros me hicieron sentir parte, me siento cómodo, feliz. Seguir por esta línea, seguir construyendo mi carrera, por ahora acá, y disfrutando momentos”, comenzó expresando.

Respecto a su futuro, planteó la posibilidad de seguir en el cuadro popular, aunque no depende de él, pues existen dos opciones de compra que podría ejercer Colo Colo.

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“Voy día tras día disfrutando el momento acá en Colo Colo, no me apuro en pensar lo que pueda pasar pero sin duda estaría muy lindo continuar mi carrera acá. Trato de levantarme, venir motivado para dar lo mejor acá y que sea lo que Dios quiera más adelante”, comentó.

El buen momento de Colo Colo

En la instancia, también se refirió al gran momento que atraviesa Colo Colo, como líder de la Liga de Primera 2026 y de su grupo en la Copa de la Liga.

“Obviamente que no hemos llegado a nuestro techo y tampoco hemos logrado nada aún porque esto es muy largo. Pero sin duda que los vamos a mantener día tras día, partido tras partido, más que nada en el día a día trabajando, sumando, corrigiendo los errores que haya que corregir y así sumando cositas diariamente para seguir ganando en los fines de semana”, indicó.

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Respecto a la presión de la hinchada por querer ganar por un margen mayor cada partido, respondió: “La presión de siente, pero también está bueno que se sienta. Obviamente estamos en un club y en una institución que genera eso, que genera ganar, jugar bien y cuando se puede golear hay que golear”.

Joaquín Sosa lleva 13 partidos disputados en Colo Colo. (Foto: Diego Martin/Photosport)

En síntesis

El defensa uruguayo Joaquín Sosa llegó a Colo Colo a préstamo desde el Bologna .

llegó a a préstamo desde el . Colo Colo lidera actualmente la Liga de Primera 2026 y su grupo de Copa.

lidera actualmente la y su grupo de Copa. El contrato de Sosa incluye dos opciones de compra que el club puede ejercer.