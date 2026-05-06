Qué pasa si Universidad Católica gana, empata o pierde vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores

La UC enfrenta a Cruzeiro con la chance de consolidarse en la cima del Grupo D, en un duelo que puede marcar su destino en la Copa Libertadores.

La fase de grupos de la Copa Libertadores entra en tierra derecha y Universidad Católica llega en una posición inmejorable. Tras la derrota de Boca Juniors ante Barcelona de Guayaquil en Ecuador, los Cruzados se mantienen en la cima del Grupo D, dependiendo de sí mismos para encaminar la clasificación.

Los de la Franja han sabido aprovechar los tropiezos de sus rivales y ahora enfrentan un desafío clave ante Cruzeiro, otro de los equipos que pelea por meterse en los octavos de final.

En ese contexto, el duelo ante los brasileños en el Claro Arena aparece como un punto de inflexión. Un resultado positivo puede consolidar su posición, mientras que un tropiezo volvería a apretar una tabla que ha sido cambiante fecha a fecha.

Si Universidad Católica gana a Cruzeiro:

Si la UC consigue una victoria, dará un paso gigante hacia los octavos de final y se afirmará en el primer lugar del grupo D, alcanzando nueve puntos y sacando ventaja sobre sus perseguidores.

La UC ya sabe lo que es derrotar a Cruzeiro en esta edición del certamen continental | FOTO: Pier Giorgio Giavelli/Photosport

Si Universidad Católica empata ante Cruzeiro:

Un empate le permitiría a los Cruzados mantenerse en la cima del Grupo D, aunque compartiendo puntaje con Cruzeiro y con una mínima diferencia sobre Boca Juniors, dejando todo abierto para las últimas fechas.

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Si Universidad Católica pierde ante Cruzeiro: