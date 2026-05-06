El ídolo de Universidad de Chile habló de su relación con el DT argentino, con el que compartió durante su formación en Boca Juniors.

A pesar de su poco tiempo en Universidad de Chile, el perfil de Fernando Gago es más que conocido para un emblema de la escuadra estudiantil: Matías Rodríguez reveló que lo conoce desde su adolescencia.

El ídolo universitario conversó con La Magia Azul y entregó pormenores de su relación con el DT argentino. La ligazón comenzó tras la cordillera: ambos se forjaron profesionalmente en Boca Juniors.

Por ello, luego del arribo del entrenador a la institución chilena, el retirado lateral derecho lo visitó en La Cisterna. Y cómo no, hubo tiempo para rememorar anécdotas de antaño en Buenos Aires.

“Hicimos cadetes juntos. Le dije un apodo que le decían solamente los que hicimos inferiores con él. Cuando le dije esa palabra, se giró enseguida: se dio cuenta“, indicó.

Luego, el referente de Universidad de Chile agregó: “Estuve hablando media hora en el camarín con él, recordando viejos momentos. Ya tenemos 40 años y nos conocimos a los 13. Pasó mucho”.

Matías Rodríguez reveló su vínculo con el DT de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

El momento de Fernando Gago en Universidad de Chile

Finalmente, el campeón de la Copa Sudamericana 2011 abordó la actualidad de su compañero de niñez. Está feliz con su llegada al equipo que le robó el corazón y con el que conquistó el continente.

“Me gusta, porque como él jugaba y miraba el fútbol dentro de la cancha, le veía potencial. Que los va a hacer jugar bien, los va a hacer jugar bien. En Racing le fue bien”, expresó.

“Le tengo mucha fe, hablando con él me quedé muy contento de que esté acá en el club. Le dije ‘mirá que estás en mi casa ahora, cualquier cosa que necesites acá estamos’“, cerró.

Publicidad

En resumen: