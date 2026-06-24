El joven haitiano dejó el cuadro salmonero de forma más que sorpresiva. Sin embargo, un pronto regreso a Macul aún no estaría en los planes.

El futuro de Manley Clerveaux volvió a instalarse como tema luego de su complejo presente en Deportes Puerto Montt. El delantero haitiano, que había llegado en calidad de préstamo desde Colo Colo para sumar minutos, comenzó con un rendimiento prometedor e incluso supo notar con goles en sus primeros partidos. Sin embargo, su situación cambió drásticamente con el paso de las semanas.

El punto de quiebre se dio tras la salida del técnico Emiliano Astorga y la posterior llegada como interino de Emilio Mancilla, bajo cuya conducción el atacante de 19 años perdió protagonismo hasta quedar completamente fuera de la consideración. En ese escenario, desde el club sureño surgió la intención de negociar con Blanco y Negro para poner fin anticipado al préstamo.

Pese a esa opción, desde la dirigencia de Colo Colo cerraron la puerta a un retorno inmediato. El presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, abordó el tema tras la reunión ordinaria de este miércoles y fue categórico al descartar cualquier movimiento en este mercado.

“Es un préstamo hasta fin de año. Es un tema que está viendo Jaime Pizarro y Daniel Morón. Ellos no tienen una ventana como para que el jugador pueda volver a mitad de año”, explicó el mandamás albo, dejando en claro que Clerveaux deberá cumplir su vínculo con el Velero.

Manley Clerveaux dejó Deportes Puerto Montt pero descartaron un regreso a Colo Colo en esta temporada.

Desde el cuerpo técnico de Deportes Puerto Montt, en tanto, ya habían adelantado las razones detrás de la marginación del delantero. En conversación con Puntero Izquierdo, el DT Emilio Mancilla fue directo al analizar el caso del joven atacante.

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“Creo que no se acopló bien. Yo puedo hablar de mi etapa, fui claro desde el primer día que cada jugador iba a tener la misma oportunidad y que tenía que trabajar de la misma forma, y a él no lo vi entendiendo el mensaje”, sostuvo el entrenador.

El técnico también remarcó que el jugador no logró convencer ni en entrenamientos ni en competencia. “No era titular cuando yo llegué, no fue titular tampoco conmigo, pero no lo vi preocupado de meterse en esa dinámica, de demostrar que él tiene que jugar”, agregó.

Finalmente, Mancilla cerró explicando que su decisión fue netamente futbolística: “Uno no cita por temas técnicos, por temas futbolísticos. No me llenó lo que vi de él, en los entrenamientos y en el partido con San Felipe. Yo tengo mis cosas bien claras y esa información también la tenían todos”.

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Así, mientras su presente en Puerto Montt se complica, Clerveaux deberá seguir trabajando para revertir su situación, sabiendo que, al menos por ahora, no hay opción de retorno anticipado a Colo Colo.